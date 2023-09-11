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Published Сегодня, 10:34

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лес

В Омске ищут подрядчика для охраны городских лесов и продажи древесины

11 сентября 2023, 10:34
Фото: Город55
лес
Начальная цена контракта — почти 3 млн рублей.

Омские чиновники решили заняться проблемами городских лесов. Департамент контрактной системы городской администрации 8 сентября разместил на сайте госзакупок соответствующий лот.

— Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых в 2023 году на территории Омского лесопарка (на территории Центрального, Советского, Кировского, Октябрьского и Ленинского окружных участковых лесничеств) муниципального образования городской округ город Омск Омской области с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, — такой предмет закупки указан в описании.

Начальная цена контракта — 2 млн 825 тысяч рублей, причем на разных участках цена содержания 1 гектара леса варьируется от 9 300 до 22 500 рублей. Заявки можно подавать до 18 сентября, заказчиком в этом случае является департамент имущественных отношений.

Кстати, Город55 писал о том, что проект строительства «Северного обхода» в Омске изменили, чтобы не вырубать лес в Подгородке.

Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения
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#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Городские леса
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