В Омске ищут подрядчика для охраны городских лесов и продажи древесины

Начальная цена контракта — 2 млн 825 тысяч рублей, причем на разных участках цена содержания 1 гектара леса варьируется от 9 300 до 22 500 рублей. Заявки можно подавать до 18 сентября, заказчиком в этом случае является департамент имущественных отношений.