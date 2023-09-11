В облизбиркоме сообщили общие данные по явке на выборы губернатора Омской области

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков рассказал, что в выборах губернатора Омской области поучаствовали больше 510 тысяч человек, это 34,51% от общего числа избирателей.
«Каких-то жалоб на процесс голосования, на результаты подсчета голосов у нас не поступало. В ближайшее время избирательная комиссия Омской области проведет заседание, где установит результаты голосования», — подытожил Ходаков.
По его словам, сильно цифры после заседания облизбиркома меняться не будут. Все выборы, проходившие в Омской области, признаны легитимными.
Напомним, что Виталий Хоценко набрал больше 76% голосов. Также стало известно, что Валерий Бойко набрал наибольшее количество голосов на выборах депутата Заксобрания Омской области. Он участвовал от одномандатного избирательного округа № 16.