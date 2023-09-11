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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

иллюстрация

В облизбиркоме сообщили общие данные по явке на выборы губернатора Омской области

11 сентября 2023, 03:43
Фото: Город55
иллюстрация
Выбрать нового руководителя региона явились больше полумиллиона омичей.

Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков рассказал, что в выборах губернатора Омской области поучаствовали больше 510 тысяч человек, это 34,51% от общего числа избирателей.

«Каких-то жалоб на процесс голосования, на результаты подсчета голосов у нас не поступало. В ближайшее время избирательная комиссия Омской области проведет заседание, где установит результаты голосования», — подытожил Ходаков.

По его словам, сильно цифры после заседания облизбиркома меняться не будут. Все выборы, проходившие в Омской области, признаны легитимными.

Напомним, что Виталий Хоценко набрал больше 76% голосов. Также стало известно, что Валерий Бойко набрал наибольшее количество голосов на выборах депутата Заксобрания Омской области. Он участвовал от одномандатного избирательного округа № 16.

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Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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