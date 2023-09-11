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Уберут парки, скверы и набережные. В Омске начался месячник благоустройства

11 сентября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске объявили о старте месячника благоустройства

Общегородской субботник пройдет 7 октября.

В Омске сегодня, 11 сентября, начался месячник благоустройства. Планируется привести в порядок скверы, парки, бульвары и набережные. Месячник продлится до 8 октября, а на 7 октября запланирован общегородской субботник.

«Особый акцент будет сделан на озеленении. Высадим деревья и кустарники вдоль улиц: 60 лет Победы, Интернациональная, Перелета, Коммунальная, Мельничная, на дублере ул. Лукашевича, ул. Кирова и других», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске прошел субботник в День физкультурника. На уборку территории вышли игроки команды «Авангард» и неравнодушные жители города.

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#Омск#Деревья#Омская область#Уборка#Парки#Озеленение#Кустарники#Евгений Игишев#Субботники#Скверы#Окружающая среда
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