Уберут парки, скверы и набережные. В Омске начался месячник благоустройства

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Омске сегодня, 11 сентября, начался месячник благоустройства. Планируется привести в порядок скверы, парки, бульвары и набережные. Месячник продлится до 8 октября, а на 7 октября запланирован общегородской субботник.
«Особый акцент будет сделан на озеленении. Высадим деревья и кустарники вдоль улиц: 60 лет Победы, Интернациональная, Перелета, Коммунальная, Мельничная, на дублере ул. Лукашевича, ул. Кирова и других», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омске прошел субботник в День физкультурника. На уборку территории вышли игроки команды «Авангард» и неравнодушные жители города.