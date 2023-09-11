«Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика

Отметим, что разрешение на строительство жилых домов №2 и №3 в поселке Биофабрика «Стройбетон „Северное“» получил 1 марта и 7 апреля 2023 года. Располагаться многоэтажки будут на соседних земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:120102:5202 и 55:36:120102:5203. Третий дом, видимо, будут строить рядом с ними. Общая площадь квартир в первой многоэтажке составит 10523 кв. м, во второй — 5986 кв. м.