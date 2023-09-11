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«Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика

11 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Для двух других домов в поселке Биофабрика компания Олега Золотова уже получила разрешение на строительство.

Городу55 стало известно, что ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“», владельцем которого является омский строитель Олег Золотов, собралась возводить еще один дом в поселке Биофабрика. Проект строительства жилого дома №3 уже получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“».

Проектную документацию разработала компания Евгении Золотовой «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“». Выручка фирмы в прошлом году составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 605,5 млн рублей.

Участки, на которых появятся жилые дома №1 и №2Участки, на которых появятся жилые дома №1 и №2
Участки, на которых появятся жилые дома №1 и №2Участки, на которых появятся жилые дома №1 и №2
Участки, на которых появятся жилые дома №1 и №2
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Отметим, что разрешение на строительство жилых домов №2 и №3 в поселке Биофабрика «Стройбетон „Северное“» получил 1 марта и 7 апреля 2023 года. Располагаться многоэтажки будут на соседних земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:120102:5202 и 55:36:120102:5203. Третий дом, видимо, будут строить рядом с ними. Общая площадь квартир в первой многоэтажке составит 10523 кв. м, во второй — 5986 кв. м.

Ранее Город55 рассказывал о планах Золотова построить два одинаковых многоквартирных дома на пересечении улиц Перелета и Шаронова, а также многоэтажку на улице 33-я Северная в Центральном округе

Олег Золотов назначил себя директором еще одной фирмы
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#Город#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Юлия Истомина
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