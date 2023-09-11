«Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Городу55 стало известно, что ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“», владельцем которого является омский строитель Олег Золотов, собралась возводить еще один дом в поселке Биофабрика. Проект строительства жилого дома №3 уже получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“».
Проектную документацию разработала компания Евгении Золотовой «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“». Выручка фирмы в прошлом году составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 605,5 млн рублей.
Отметим, что разрешение на строительство жилых домов №2 и №3 в поселке Биофабрика «Стройбетон „Северное“» получил 1 марта и 7 апреля 2023 года. Располагаться многоэтажки будут на соседних земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:120102:5202 и 55:36:120102:5203. Третий дом, видимо, будут строить рядом с ними. Общая площадь квартир в первой многоэтажке составит 10523 кв. м, во второй — 5986 кв. м.
Ранее Город55 рассказывал о планах Золотова построить два одинаковых многоквартирных дома на пересечении улиц Перелета и Шаронова, а также многоэтажку на улице 33-я Северная в Центральном округе