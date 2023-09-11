Стрельба в кафе Электростали: погиб человек

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
По данным следствия, мужчины не знали друг друга, а ссора, которая привела к драке, возникла неожиданно. После первой стычки один из участников вернулся в заведение с обрезом и выстрелил в своего противника, пишет 360tv.ru.
Момент стрельбы был зафиксирован на видео с камеры наблюдения. На записи видно, как раненый лежит на земле, а вокруг стрелка бегают женщины. Одна из них даже падает перед ним на колени.
Один из свидетелей рассказал, что его хороший знакомый пострадал от нападения неизвестного человека. Он сам возвращался с народных гуляний, когда произошел инцидент.
Свидетель рассказал, что злоумышленника удалось повалить на землю, но тот попытался выстрелить еще раз. Однако пуля не попала в цель. Помощь пришла от прохожих, которые помогли отнять оружие у стрелка и задержать его.
Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему диагностировали ранение брюшной полости. К сожалению, его не удалось спасти.
Стрелком оказался безработный местный житель с судимостью. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и обратятся в суд для принятия мер по его содержанию под стражей.