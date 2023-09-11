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Posted Сегодня, 20:54

Published Сегодня, 20:54

Modified Сегодня, 21:09

Updated Сегодня, 21:09

Стрельба в кафе Электростали: погиб человек

11 сентября 2023, 20:54
В результате стрельбы в кафе городского округа Электросталь произошел конфликт между двумя посетителями. Один из них получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался. Подозреваемым в стрельбе оказался местный житель, которого задержали следователи. Ведется уголов

По данным следствия, мужчины не знали друг друга, а ссора, которая привела к драке, возникла неожиданно. После первой стычки один из участников вернулся в заведение с обрезом и выстрелил в своего противника, пишет 360tv.ru.

Момент стрельбы был зафиксирован на видео с камеры наблюдения. На записи видно, как раненый лежит на земле, а вокруг стрелка бегают женщины. Одна из них даже падает перед ним на колени.

Один из свидетелей рассказал, что его хороший знакомый пострадал от нападения неизвестного человека. Он сам возвращался с народных гуляний, когда произошел инцидент.

Свидетель рассказал, что злоумышленника удалось повалить на землю, но тот попытался выстрелить еще раз. Однако пуля не попала в цель. Помощь пришла от прохожих, которые помогли отнять оружие у стрелка и задержать его.

Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему диагностировали ранение брюшной полости. К сожалению, его не удалось спасти.

Стрелком оказался безработный местный житель с судимостью. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и обратятся в суд для принятия мер по его содержанию под стражей.

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