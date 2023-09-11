Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

Меняется не только объем, но и структура товарооборота. Если раньше из Китая шли в основном товары народного потребления, то сегодня много техники, сервисных решений. По этим направлениям партнер заменил поставки из европейских стран и США. Во взаиморасчетах все чаще используется юань: две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты.