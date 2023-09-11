РЭО: Сахалин стал лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

«Начну с того, что Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области — прим.) не случайно у нас на сессии. Это лидер среди дальневосточных регионов по количеству концессионных соглашений и статусу их исполнения», — отметил Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». По его словам, всего подписано пять концессионных соглашений, из которых три крупнейшие договоренности в общей сложности закрывают почти все целевые показатели региона не только на 2024 год, но и на 2030-й. Буцаев напомнил, что в ходе разработки подобных соглашений совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией «Ситиматик» в РЭО по договоренности с губернатором выходили на решение задач, которые закрывали бы потребности региона опережающими темпами.