РЭО: Сахалин стал лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
«Начну с того, что Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области — прим.) не случайно у нас на сессии. Это лидер среди дальневосточных регионов по количеству концессионных соглашений и статусу их исполнения», — отметил Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». По его словам, всего подписано пять концессионных соглашений, из которых три крупнейшие договоренности в общей сложности закрывают почти все целевые показатели региона не только на 2024 год, но и на 2030-й. Буцаев напомнил, что в ходе разработки подобных соглашений совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией «Ситиматик» в РЭО по договоренности с губернатором выходили на решение задач, которые закрывали бы потребности региона опережающими темпами.
В данный момент идет активная работа по проектированию объектов. Денис Буцаев указал, что в компании надеются до конца текущего года «войти в экспертизу» с целью запуска строительства со следующего года при крайне сжатых сроках реализации, пишет vostokmedia.com.
Мера поддержки РЭО выражается в финансировании проектов, заключенных в рамках концессионных и инвестиционных соглашений, с использованием средств от размещения облигаций РЭО в размере до 95% от общего объема инвестиций.
Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» проводилась при поддержке Российского экологического оператора на полях Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке 10−13 сентября.
Напомним, ключевая задача РЭО состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель, намеченная к 2030 году, заключается в сортировке 100% объема ТКО и снижении на 50% ТКО, которые направляют на полигоны. Выход на такие показатели невозможен без построения экономики замкнутого цикла.