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«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха

11 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI
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Жители Омска рассказали о плачевном состоянии озера в парке им. 30-летия ВЛКСМ

Горожане переживают за сохранность пернатых в парке.

В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на состояние озера в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Водоем, по словам жителей Омска, загрязнен, покрыт химической пленкой, в воде плавает мусор.

«Вот в такой помойке живут чайки и уточки в парке 30-летия ВЛКСМ на озере. Куда смотрит администрация? Птицы погибнут! Что, сложно почистить?» — рассказала омичка Валерия.
Фото: Предоставлено Городу55

Ранее жители домов в центре Омска пожаловались на полчища огромных серых крыс. Жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и управляющую компанию пока не помогли справиться с проблемой.

Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
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#Омск#Омская область#Жалобы#Администрация#Помойка#Озеро#Парк культуры и отдыха#Евгений Игишев#Окружающая среда
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