«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на состояние озера в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Водоем, по словам жителей Омска, загрязнен, покрыт химической пленкой, в воде плавает мусор.
«Вот в такой помойке живут чайки и уточки в парке 30-летия ВЛКСМ на озере. Куда смотрит администрация? Птицы погибнут! Что, сложно почистить?» — рассказала омичка Валерия.
Ранее жители домов в центре Омска пожаловались на полчища огромных серых крыс. Жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и управляющую компанию пока не помогли справиться с проблемой.