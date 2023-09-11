Отоларинголог сообщил, как реанимировать голос и горло в кратчайшие сроки

Если голос стал хриплым, например, у певца, то помогает внутригортанное вливание препарата с гидрокортизоном, а также добавление масла и антигистаминных средств для снятия отека голосовых связок. Если же просто болит горло или ощущается першение в глотке, полоскание противовоспалительными препаратами дает хороший результат. Однако аэрозоли и леденцы с быстрым эффектом здесь бесполезны, отметил эксперт.