Отоларинголог сообщил, как реанимировать голос и горло в кратчайшие сроки

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Эксперт утверждает, что есть несколько процедур и препаратов, которые помогут достичь желаемого эффекта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если голос стал хриплым, например, у певца, то помогает внутригортанное вливание препарата с гидрокортизоном, а также добавление масла и антигистаминных средств для снятия отека голосовых связок. Если же просто болит горло или ощущается першение в глотке, полоскание противовоспалительными препаратами дает хороший результат. Однако аэрозоли и леденцы с быстрым эффектом здесь бесполезны, отметил эксперт.
Иногда нельзя быстро избавиться от симптомов, но очень важная встреча уже на носу. Тогда можно воспользоваться простым обезболивающим. Оно не излечит горло, но позволит не отменять планы. Хорошо подойдут даже пастилки с анестетиками, посоветовал эксперт.
Народные средства, по словам врача, не помогут быстро излечиться. Поэтому лучше выбирать проверенные медицинские методы.