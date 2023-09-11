Нейросети в современном мире: главные вызовы и пугающие перспективы

На первый взгляд, данная программа мало чем отличается от обычной поисковой строки в браузере, но на самом деле это не совсем так. Автор YouTube-канала AI Human заявил, что теперь ChatGPT для блогера — инструмент, которым надо уметь пользоваться ровно так же, как и любой другой программой для монтажа.