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Михаил Кравец не собирается гнобить команду за крупное поражение

Наставник омского «Авангарда» о разгромном проигрыше «Амуру»: «Соперник больше хотел»

11 сентября 2023, 18:22
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец не собирается гнобить команду за крупное поражение

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал разгромный проигрыш «Амуру»

Михаил Кравец назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей, но гнобить кого-то не собирается.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение от хабаровского «Амура» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Игра неиспользованных возможностей. Отличный первый период, — соперник практически не доезжает до наших ворот. Мы имеем 8 минут штрафа, хотя, я думаю, что могло быть и больше, так как у нас игрок получил травму (Рид Буше — прим. ред.) и закончил игру. Конечно, нужно наказывать за такие действия и забивать голы, но также стоит понимать, что выпал основной игрок большинства и можно понять ребят, что где-то, что-то не получилось», — считает Михаил Кравец.

Решающим в этом матче, по мнению наставника «ястребов», стал третий гол в ворота Василия Демченко.

«Не забиваешь ты, тогда забивают тебе назад. Решающим тут стал, наверное, третий гол, поскольку, в принципе, до этого могли еще вернуться в игру. Однако ошибаются все. Плюс у нас была еще и непростая ситуация, — потеря сразу двух крайних нападающих (со второго периода выбыл и Иван Телегин — прим. ред.). Тем не менее, я считаю, что ребята все равно проявили мужество и характер», — уверен Кравец.

Также, как считает главный тренер «Авангарда», у хабаровчан сегодня залетало все и вся.

«У соперника сегодня залетело практически все, а у нас было мало моментов, которые мы закончили голом. Значит, „Амур“ больше хотел, и им было нужнее. Но никого гнобить не будем, по-человечески ребятам все объясним и покажем, чтобы выйти на следующую игру и исправиться», — пообещал Михаил Кравец.

Напомним, игра с «Амуром» закончилась со счетом 5:1 в пользу хабаровчан и стала первым поражение «Авангарда» в новом сезоне.

Хабаровский «Амура» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
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