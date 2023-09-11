Наставник «Амура» о победе над омским «Авангардом»: «Выключили у них одного забивалу»

Напомним, сразу после стартового вбрасывания Рид Буше получил удар клюшкой в лицо от нападающего «Амура» Евгения Грачева. За это действо последний получил 4 минуты штрафа, а у Буше пошла кровь и он покинул лед. В эту игру форвард омичей больше не вернулся.