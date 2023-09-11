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Рид Буше получил травму и покинул лед

Наставник «Амура» о победе над омским «Авангардом»: «Выключили у них одного забивалу»

11 сентября 2023, 17:05
Фото: ХК Авангард
Рид Буше получил травму и покинул лед

Наставник «Амура» порадовался травме Буше после победы над омским «Авангардом»

Андрей Мартемьянов посчитал, что повреждение и уход Рида Буше со льда в начале матча пошло хабаровчанам в плюс.

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов назвал один из ключевых моментов разгромной победы над омским «Авангардом».

«Мы выключили у них [„Авангарда“] одного из главных „забивал“. Там же с ним все большинство было наиграно, пришлось перестраиваться, а это не просто. В общем, то, что Буше в начале игры „выпал“, пошло нам только в плюс», — посчитал Мартемьянов.

Напомним, сразу после стартового вбрасывания Рид Буше получил удар клюшкой в лицо от нападающего «Амура» Евгения Грачева. За это действо последний получил 4 минуты штрафа, а у Буше пошла кровь и он покинул лед. В эту игру форвард омичей больше не вернулся.

Добавим, что эта встреча закончилась поражением «Авангарда» со счетом 1:5.

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#Общество#Происшествия#Спорт#Город#Омск#Омская область#Россия#Хабаровск#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Андрей Мартемьянов#Евгений Грачев
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