Наставник «Амура» о победе над омским «Авангардом»: «Выключили у них одного забивалу»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов назвал один из ключевых моментов разгромной победы над омским «Авангардом».
«Мы выключили у них [„Авангарда“] одного из главных „забивал“. Там же с ним все большинство было наиграно, пришлось перестраиваться, а это не просто. В общем, то, что Буше в начале игры „выпал“, пошло нам только в плюс», — посчитал Мартемьянов.
Напомним, сразу после стартового вбрасывания Рид Буше получил удар клюшкой в лицо от нападающего «Амура» Евгения Грачева. За это действо последний получил 4 минуты штрафа, а у Буше пошла кровь и он покинул лед. В эту игру форвард омичей больше не вернулся.
Добавим, что эта встреча закончилась поражением «Авангарда» со счетом 1:5.