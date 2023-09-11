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Рид Буше получил травму и выбыл из игры

Нападающий омского «Авангарда» Буше лишился зуба в игре с хабаровским «Амуром»

11 сентября 2023, 18:45
Фото: ХК Авангард
Рид Буше получил травму и выбыл из игры

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о травме Буше после игры с «Амуром»

Пока неизвестно сможет ли хоккеист выйти на следующий матч с «Адмиралом», который состоится уже 14 сентября.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, какие травмы получил Рид Буше в игре с хабаровским «Амуром», которая закончилась поражением «ястребов» со счетом 1:5.

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«У Рида выбит зуб и рассечение, пока не ясно сможет ли он принять участие в следующем матче», — пояснил Кравец.

Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания нападающий хабаровчан Евгений Грачев попал Буше клюшкой в лицо. У форварда омичей пошла кровь, и он сразу же покинул лед и в игру более не вернулся. За игру высоко поднятой клюшкой Грачев получил 4 минуты штрафа, хотя мог схлопотать и более серьезное удаление, вплоть до конца матча.

Ранее, как сообщал Город55, тренер «Амура» Андрей Мартемьянов посчитал эпизод с Буше одним из ключевых в матче, мол, со старта выбили главного «забивалу» омичей.

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