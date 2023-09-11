Нападающий омского «Авангарда» Буше лишился зуба в игре с хабаровским «Амуром»

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, какие травмы получил Рид Буше в игре с хабаровским «Амуром», которая закончилась поражением «ястребов» со счетом 1:5.
«У Рида выбит зуб и рассечение, пока не ясно сможет ли он принять участие в следующем матче», — пояснил Кравец.
Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания нападающий хабаровчан Евгений Грачев попал Буше клюшкой в лицо. У форварда омичей пошла кровь, и он сразу же покинул лед и в игру более не вернулся. За игру высоко поднятой клюшкой Грачев получил 4 минуты штрафа, хотя мог схлопотать и более серьезное удаление, вплоть до конца матча.
Ранее, как сообщал Город55, тренер «Амура» Андрей Мартемьянов посчитал эпизод с Буше одним из ключевых в матче, мол, со старта выбили главного «забивалу» омичей.