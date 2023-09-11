Нападающий омского «Авангарда» Буше лишился зуба в игре с хабаровским «Амуром»

Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания нападающий хабаровчан Евгений Грачев попал Буше клюшкой в лицо. У форварда омичей пошла кровь, и он сразу же покинул лед и в игру более не вернулся. За игру высоко поднятой клюшкой Грачев получил 4 минуты штрафа, хотя мог схлопотать и более серьезное удаление, вплоть до конца матча.