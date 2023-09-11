На окраинах Омска будут прокладывать водопровод по требованию МЧС

Новые ЛНО планируется построить в 2025 году, на них потратят 78,7 млн рублей. Водопровод в Черемушках и Птицефабрике планируется спроектировать в 2024 году, а построить в 2025-м. Водопровод в Дальнем должен заработать в 2026 году. В общей сложности на работы по водоснабжению предполагается потратить 9,2 млн рублей.