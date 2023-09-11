На окраинах Омска будут прокладывать водопровод по требованию МЧС

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Омские чиновники планируют включить в адресно-инвестиционную программу ряд объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Об этом идет речь в официальном письме за подписью главы города Сергея Шелеста, направленном спикеру городского Совета Владимиру Корбуту вместе с проектом АИП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
В проекте фигурируют 22 новых объекта. Это 19 линий наружного освещения, которые нужно строить во исполнение судебных решений «об обязании обеспечить стационарное освещение в городе Омске», и 3 участка водопровода. Один появится в Черемушках (улица 2-я Рассветная — 5-я Рассветная), второй в поселке Птицефабрика, 3-й — в поселке Дальний.
— Указанные объекты включаются в проект АИП в связи с необходимостью исполнения предписания МЧС России по Омской области, вынесенного в отношении Администрации города Омска в целях обеспечения территории города Омска источниками наружного противопожарного снабжения, — говорится в письме мэра спикеру Горсовета.
Новые ЛНО планируется построить в 2025 году, на них потратят 78,7 млн рублей. Водопровод в Черемушках и Птицефабрике планируется спроектировать в 2024 году, а построить в 2025-м. Водопровод в Дальнем должен заработать в 2026 году. В общей сложности на работы по водоснабжению предполагается потратить 9,2 млн рублей.
Теперь Омскому городскому Совету предстоит утвердить адресно-инвестиционную программу. Учитывая значимость объектов, о которых идет речь в документе, голосование может стать простой формальностью.