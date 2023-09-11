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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:40

водопровод

На окраинах Омска будут прокладывать водопровод по требованию МЧС

11 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
водопровод
Работы планируется закончить в 2026 году.

Омские чиновники планируют включить в адресно-инвестиционную программу ряд объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Об этом идет речь в официальном письме за подписью главы города Сергея Шелеста, направленном спикеру городского Совета Владимиру Корбуту вместе с проектом АИП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В проекте фигурируют 22 новых объекта. Это 19 линий наружного освещения, которые нужно строить во исполнение судебных решений «об обязании обеспечить стационарное освещение в городе Омске», и 3 участка водопровода. Один появится в Черемушках (улица 2-я Рассветная — 5-я Рассветная), второй в поселке Птицефабрика, 3-й — в поселке Дальний.

— Указанные объекты включаются в проект АИП в связи с необходимостью исполнения предписания МЧС России по Омской области, вынесенного в отношении Администрации города Омска в целях обеспечения территории города Омска источниками наружного противопожарного снабжения, — говорится в письме мэра спикеру Горсовета.

Новые ЛНО планируется построить в 2025 году, на них потратят 78,7 млн рублей. Водопровод в Черемушках и Птицефабрике планируется спроектировать в 2024 году, а построить в 2025-м. Водопровод в Дальнем должен заработать в 2026 году. В общей сложности на работы по водоснабжению предполагается потратить 9,2 млн рублей.

Теперь Омскому городскому Совету предстоит утвердить адресно-инвестиционную программу. Учитывая значимость объектов, о которых идет речь в документе, голосование может стать простой формальностью.

Степень износа — 100%. В Омской области больше 30 лет не могут обновить водопровод
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#Омск#Мэрия#Новости#Водопровод#Горсовет#Николай Эйхвальд#АИП#ЛНО
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