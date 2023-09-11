На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В Омске с января 2023 года уже в четвертый раз объявляют торги на обслуживание торжественных, официальных и иных приемов от имени губернатора Омской области и облправительства. На этот раз сумма контракта составляет 800 тысяч рублей, соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает аппарат губернатора и правительства Омской области.
Накормить одного человека нужно за 23038 рублей, но эта цена в процессе торгов может и уменьшиться. К выполнению своих обязанностей ресторану предстоит приступить с даты заключения контракта и до 31 декабря 2023 года.
Уже известно, чем собираются угощать гостей губернатора и облправительства. В завтрак стоимостью 1340 рублей входит глазунья с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, фаршированные лососем или отварными лисичками блины, канапе, мини-брускетта, штрудель, расстегай, морс, чай и кофе. Стоимость обеда на 1 человека оценили в 4647 рублей, ужина — в 6584 рубля, банкета — в 9867 рубля.
Разнообразнее всего меню торжественных банкетов: шесть видов ассорти, мини-шашлычки из цыпленка или запеченные рулетики из баклажан и пармского окорока, теплый салат из телятины или утки, салат «цезарь», жюльен, шницель из свинины, филе лосося, стейк из телятины, пирожок и чизкейк. Помимо чая, кофе и морсов предусмотрены алкогольные напитки. Меню каждого мероприятия предварительно будет согласовываться с заказчиком.
«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия», — говорится в проекте контракта.
Отметим, что три предыдущих контракта получила одна компания «Третий этаж», владеющая рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. С начала года она заработала на обслуживании банкетов губернатора уже 2,1 млн рублей.
Владеют ООО «Третий этаж» Илона Павинская (90%) и Алексей Фомин (10%). Последний также занимает должность директора в компании.
Отметим, что на выборах губернатора Омской области, состоявшихся 9 и 10 сентября, победил Виталий Хоценко. Временно исполняющий обязанности губернатора в регионе набрал 76,33% от всех голосов.