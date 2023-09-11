На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей

В Омске с января 2023 года уже в четвертый раз объявляют торги на обслуживание торжественных, официальных и иных приемов от имени губернатора Омской области и облправительства. На этот раз сумма контракта составляет 800 тысяч рублей, соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает аппарат губернатора и правительства Омской области.