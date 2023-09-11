На капремонт омской детской больницы в Старом Кировске потратят 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В одном из филиалов детской поликлиники №4 запланирован капитальный ремонт. Сейчас бюджетное учреждение ищет подрядчика, который выполнит за 3,3 млн рублей ремонтные работы. Аукцион проводится на сайте РосТендер.
Отремонтируют здание детской поликлиники по улице 12 Декабря, 106. Учреждение занимает первый этаж пятиэтажного жилого дома. Согласно проекту контракта, в поликлинике выполнят внутреннюю отделку, ремонт лестницы и крыльца, сантехнические и электромонтажные работы, покрасят пандусы и обновят тротуарную плитку. Завершить капремонт нужно до 15 ноября 2023 года.
Заявки на участие принимают до 15 сентября, а итоги подведут 19 сентября.
Отметим, что филиал детской поликлиники №4 по улице 12 Декабря в настоящий момент не работает. Врачи принимают пациентов по адресу Мельничная, 11 (это второй филиал поликлиники), а прием детских врачей-стоматологов осуществляется по адресу Бульвар Архитекторов, 3 к9. При этом на сайте детской поликлиники говорится, что закрыт филиал на улице 12 Декабря будет до 31 октября 2023 года. Видимо, впоследствии это сообщение обновят.