На капремонт омской детской больницы в Старом Кировске потратят 3,3 млн рублей

Отметим, что филиал детской поликлиники №4 по улице 12 Декабря в настоящий момент не работает. Врачи принимают пациентов по адресу Мельничная, 11 (это второй филиал поликлиники), а прием детских врачей-стоматологов осуществляется по адресу Бульвар Архитекторов, 3 к9. При этом на сайте детской поликлиники говорится, что закрыт филиал на улице 12 Декабря будет до 31 октября 2023 года. Видимо, впоследствии это сообщение обновят.