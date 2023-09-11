Молодой ученый придумал «чемоданчик» для домашнего восстановления после инсульта

«Все пациенты — своего рода дети, которые получили нарушение функции, несовместимые с нормальным проживанием. Эти люди не могут сами себя обслужить: покормить, почистить зубы, расчесаться — наш проект направлен на то, чтобы научить держать ложку, заново разговаривать простыми фразами, ставить подпись», — говорит Владислав Дуброва о причинно-следственной зависимости проблемы со своей разработкой.