Как сохранить отношения после измены: советы психолога Марковой

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Психолог Ольга Маркова рассказала о последствиях принятия решения закрыть глаза на измену. Согласно ее словам, снижение самооценки — это только начало проблем. Воспоминания о неверности партнера могут вызвать более серьезные проблемы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Измена является одной из самых травматических ситуаций. Женщина начинает винить себя, думает, что с ней что-то не так. Она считает, что если бы она была лучше, ее не было бы изменено. Если она застревает в этой мысли, то возможны тревожные расстройства, даже психозы», — предупредила психолог.
Эксперт поделилась правильным и безопасным для ментального здоровья способом реагирования на предательство. Хотя гарантий нет, но согласно психологу, предложенный ею подход поможет сохранить отношения и психическое здоровье. Также такое поведение поможет избежать тяжелых депрессий и других последствий, связанных с болезненными воспоминаниями.
«Измена не происходит просто так — это сигнал о проблемах в отношениях. Важно не делать поспешных решений, а сначала успокоиться, осознать возможные причины измены, признать свою и партнера ответственность. Поняв мотивы партнера, у нас есть возможность действительно простить его. Затем нужно сесть за стол переговоров и обсудить, какие проблемы есть и какие правила следовать в будущем», — рекомендует Маркова.