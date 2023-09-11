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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Как сохранить отношения после измены: советы психолога Марковой

11 сентября 2023, 11:10
В России люди неодобрительно относятся к изменам в отношениях, но многие все же допускают их. Иногда женщины решают простить своих партнеров, чтобы сохранить семью или перспективные отношения. Но оказывается, что такой поступок может повлиять на их здоровье.

Психолог Ольга Маркова рассказала о последствиях принятия решения закрыть глаза на измену. Согласно ее словам, снижение самооценки — это только начало проблем. Воспоминания о неверности партнера могут вызвать более серьезные проблемы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Измена является одной из самых травматических ситуаций. Женщина начинает винить себя, думает, что с ней что-то не так. Она считает, что если бы она была лучше, ее не было бы изменено. Если она застревает в этой мысли, то возможны тревожные расстройства, даже психозы», — предупредила психолог.

Эксперт поделилась правильным и безопасным для ментального здоровья способом реагирования на предательство. Хотя гарантий нет, но согласно психологу, предложенный ею подход поможет сохранить отношения и психическое здоровье. Также такое поведение поможет избежать тяжелых депрессий и других последствий, связанных с болезненными воспоминаниями.

«Измена не происходит просто так — это сигнал о проблемах в отношениях. Важно не делать поспешных решений, а сначала успокоиться, осознать возможные причины измены, признать свою и партнера ответственность. Поняв мотивы партнера, у нас есть возможность действительно простить его. Затем нужно сесть за стол переговоров и обсудить, какие проблемы есть и какие правила следовать в будущем», — рекомендует Маркова.

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