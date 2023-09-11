Как сохранить отношения после измены: советы психолога Марковой

«Измена является одной из самых травматических ситуаций. Женщина начинает винить себя, думает, что с ней что-то не так. Она считает, что если бы она была лучше, ее не было бы изменено. Если она застревает в этой мысли, то возможны тревожные расстройства, даже психозы», — предупредила психолог.