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Published Сегодня, 10:17

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Из-за неполадок в банке Тинькофф омичи потеряли контроль над своими финансами

11 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
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Жители Омской области массово жалуются на сбои в работе банка.

В сервисах банка Тинькофф происходят сбои, из-за которых пользователи теряют деньги. Переводимые со счетов суммы списываются по несколько раз, а обращения в поддержку не дают никакого результата.

«Оплачивал покупку в супермаркете и деньги списали два раза, но при этом на кассе значится, что она так и не была оплачена. Техподдержка, которая „мы с вами 24 часа“, отзовись!», — пожаловался пользователь социальной сети в официальном сообществе банка.

Люди столкнулись с еще одной проблемой: пополняя карту Тинькофф с другой банковской карты, переводимая сумма списывается, но на счет не зачисляется. Также и с переводами, уведомления о списании средств есть — а на счету получателя их нет.

«Я должна перевести деньги человеку, совершила перевод, у меня сумма списалась, а ему не пришла, и как мне доказывать, что не я мошенница, а банк не работает?», — рассказала омичка.

Из-за огромного количества обращений с жалобами и просьбами вернуть исчезнувшие деньги, техподдержка, по-видимому, также зависла: на сообщения пользователей либо не отвечают, либо говорят о большой загруженности. Более того, люди сообщают и о том, что горячая линия тоже работает с перебоями.

«И это в день аванса». Омичи рассказали о сбоях в сервисе Сбербанка
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#Омская область#Россия#Финансы#Деньги#Банк#Новости#Сбой#Анастасия Баянова#Сбой в работе банка
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