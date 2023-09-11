Из-за неполадок в банке Тинькофф омичи потеряли контроль над своими финансами

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В сервисах банка Тинькофф происходят сбои, из-за которых пользователи теряют деньги. Переводимые со счетов суммы списываются по несколько раз, а обращения в поддержку не дают никакого результата.
«Оплачивал покупку в супермаркете и деньги списали два раза, но при этом на кассе значится, что она так и не была оплачена. Техподдержка, которая „мы с вами 24 часа“, отзовись!», — пожаловался пользователь социальной сети в официальном сообществе банка.
Люди столкнулись с еще одной проблемой: пополняя карту Тинькофф с другой банковской карты, переводимая сумма списывается, но на счет не зачисляется. Также и с переводами, уведомления о списании средств есть — а на счету получателя их нет.
«Я должна перевести деньги человеку, совершила перевод, у меня сумма списалась, а ему не пришла, и как мне доказывать, что не я мошенница, а банк не работает?», — рассказала омичка.
Из-за огромного количества обращений с жалобами и просьбами вернуть исчезнувшие деньги, техподдержка, по-видимому, также зависла: на сообщения пользователей либо не отвечают, либо говорят о большой загруженности. Более того, люди сообщают и о том, что горячая линия тоже работает с перебоями.