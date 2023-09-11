«Интеррос» и Atomyze токенизировали наследие Эрмитажа

Это первый случай выпуска NFT в России без участия иностранных участников. За размещение и обращение созданных цифровых активов будет отвечать отечественная токенизационная платформа Atomyze. Участники проекта, желающие приобрести такие токены, должны будут пройти идентификацию на ресурсах Росбанка. Покупатели токенов также получат членство в Клубе цифровых меценатов при Государственном Эрмитаже, что позволит участвовать в культурных мероприятиях.