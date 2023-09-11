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«Интеррос» и Atomyze токенизировали наследие Эрмитажа

«Интеррос» и Atomyze токенизировали наследие Эрмитажа

11 сентября 2023, 15:04
Фото: Росконгресс
На Восточном экономическом форуме, который проходит в Приморье, представлен новый пилотный проект по выпуску цифровых финансовых активов на произведения искусства.

Реализовать отечественный аналог NFT-токена удалось инвестиционной компании «Интеррос» вместе с Государственным Эрмитажем и платформой Atomyze, пишет newizv.ru.

Это первый случай выпуска NFT в России без участия иностранных участников. За размещение и обращение созданных цифровых активов будет отвечать отечественная токенизационная платформа Atomyze. Участники проекта, желающие приобрести такие токены, должны будут пройти идентификацию на ресурсах Росбанка. Покупатели токенов также получат членство в Клубе цифровых меценатов при Государственном Эрмитаже, что позволит участвовать в культурных мероприятиях.

На первом этапе платформа Atomyze запустила выпуск NFT-токенов для нескольких фресок школы Рафаэля, которые находятся в коллекции Государственного Эрмитажа. Это «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век).

Один из уникальных аспектов проекта «Цифровое искусство» заключается в том, что только обладатели соответствующих токенов смогут сохранить в цифровом виде первоначальный облик картин до их реставрации. Благодаря блокчейн-технологии удалось записать все этапы реставрации.

Кирилл Гаврилин, член-корреспондент Российской академии художеств и преподаватель истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова, отметил, что новые технологии привлекают большое количество людей, включая молодежь, к истории искусства и музейным коллекциям. Он добавил, что такие проекты помогают развить интерес к истории искусства в новом поколении.

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