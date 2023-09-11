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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

И это еще не столица. Треть омичей назвала свой город дорогим для проживания

11 сентября 2023, 08:01
Фото: Город55
иллюстрация

Треть омичей в этом году назвала свой город дорогим для проживания

Нашлись и те, кто высказал противоположную точку зрения.

Сервис Superjob представил результаты опроса по тому, считают ли омичи свой город дорогим для проживания. Утвердительный ответ дали 35% человек. Это на шесть процентных пунктов меньше, чем год назад.

В Омске дорогим считают жилье, ЖКУ, продукты, медицинские, бытовые услуги, а также развлечения и бензин. При этом 38% горожан не разделили мнения с земляками.

В рейтинг самых дорогих мегаполисов Омск не вошел. На первом месте оказалась столица (53% мнений), на втором — Ростов-на-Дону (каждый второй ответил утвердительно), а третье поделили Краснодар и Уфа (по 49% ответов).

В пятерку дорогих для проживания попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Многих россиян не устраивают цены на недвижимость. Кого-то при этом в Уфе и Перми больше всего раздражает стоимость продуктов. К слову, в Самаре, Перми, Нижнем Новгороде и Ростове стало больше недовольных ценами. В Воронеже многие негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Город55 представлял статистику по оплате коммунального обслуживания в стране. Омская область заняла в рейтинге регионов 70-ю строчку.

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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Цены#Коммунальные услуги#Жилье#Продукты#Новости#Алина Ясинская
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