И это еще не столица. Треть омичей назвала свой город дорогим для проживания

В пятерку дорогих для проживания попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Многих россиян не устраивают цены на недвижимость. Кого-то при этом в Уфе и Перми больше всего раздражает стоимость продуктов. К слову, в Самаре, Перми, Нижнем Новгороде и Ростове стало больше недовольных ценами. В Воронеже многие негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.