И это еще не столица. Треть омичей назвала свой город дорогим для проживания

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Сервис Superjob представил результаты опроса по тому, считают ли омичи свой город дорогим для проживания. Утвердительный ответ дали 35% человек. Это на шесть процентных пунктов меньше, чем год назад.
В Омске дорогим считают жилье, ЖКУ, продукты, медицинские, бытовые услуги, а также развлечения и бензин. При этом 38% горожан не разделили мнения с земляками.
В рейтинг самых дорогих мегаполисов Омск не вошел. На первом месте оказалась столица (53% мнений), на втором — Ростов-на-Дону (каждый второй ответил утвердительно), а третье поделили Краснодар и Уфа (по 49% ответов).
В пятерку дорогих для проживания попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Многих россиян не устраивают цены на недвижимость. Кого-то при этом в Уфе и Перми больше всего раздражает стоимость продуктов. К слову, в Самаре, Перми, Нижнем Новгороде и Ростове стало больше недовольных ценами. В Воронеже многие негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.
Ранее Город55 представлял статистику по оплате коммунального обслуживания в стране. Омская область заняла в рейтинге регионов 70-ю строчку.