Хоценко поблагодарил омичей, которые выбрали его губернатором Омской области

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:48
Виталий Хоценко набрал наибольшее количество голосов на выборах губернатора Омской области. Он отблагодарил участников голосования, которое состоялось 9 и 10 сентября.
Избирательные участки посетили больше 510 тыс человек (34,51% от общего числа избирателей). Временно исполняющий обязанности губернатора набрал 389 634 голоса (76,33% от всех участников голосования).
«Искреннее спасибо всем, кто поддержал и отдал свой голос за будущее Омской области! Спасибо всем, кто приходил на встречи в районах и в округах города Омска! Ваши вопросы и предложения очень помогли мне понять, чем живет наш регион, что нам нужно для его развития и процветания» — написал в своем телеграм-канале Хоценко.
Напомним, что в прошедшие выходные также состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в 13 муниципальных районах. Все процедуры признаны легитимными, нарушений каких-либо на участках не было.