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Хоценко поблагодарил омичей, которые выбрали его губернатором Омской области

Хоценко поблагодарил омичей, которые выбрали его губернатором Омской области

11 сентября 2023, 07:45
Фото: правительство Омской области
Его кандидатуру поддержали больше 76% голосовавших.

Виталий Хоценко набрал наибольшее количество голосов на выборах губернатора Омской области. Он отблагодарил участников голосования, которое состоялось 9 и 10 сентября.

Избирательные участки посетили больше 510 тыс человек (34,51% от общего числа избирателей). Временно исполняющий обязанности губернатора набрал 389 634 голоса (76,33% от всех участников голосования).

«Искреннее спасибо всем, кто поддержал и отдал свой голос за будущее Омской области! Спасибо всем, кто приходил на встречи в районах и в округах города Омска! Ваши вопросы и предложения очень помогли мне понять, чем живет наш регион, что нам нужно для его развития и процветания» — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, что в прошедшие выходные также состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в 13 муниципальных районах. Все процедуры признаны легитимными, нарушений каких-либо на участках не было.

Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Губернаторские выборы
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Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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