Хоценко поблагодарил омичей, которые выбрали его губернатором Омской области

Напомним, что в прошедшие выходные также состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в 13 муниципальных районах. Все процедуры признаны легитимными, нарушений каких-либо на участках не было.