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В Омске готовятся сменить подрядчика на строительстве дома для переселенцев

Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев

11 сентября 2023, 07:28
Фото: Владимир Казионов / Пресс-служба администрации Омска

В Омске готовятся сменить подрядчика на строительстве дома для переселенцев

Возводит дом за 596 млн рублей компания «Домостроительный комбинат-3», которой владеет и руководит Александр Макаров.

В городской администрации рассказали о визите мэра Омска Сергея Шелеста на социально-значимые стройплощадки. Среди них школа в микрорайоне «Серебряный берег», гимназия №75, школа №3 и многоквартирный дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья.

Как выяснилось, при строительстве многоэтажки на 6-й Станционной сложилась самая сложная ситуация, поэтому в мэрии даже не исключают, что им придется расторгнуть контракт и привлечь к работам другого подрядчика.

«Ищем решения, в том числе рассматриваем возможность заменить подрядчика, потому что не вытягивает компания взятые на себя обязательства», — отметил Сергей Шелест.

Контракт на строительство многоэтажного дома на Московке стоимостью 596,6 млн рублей в июне прошлого года получил «Домостроительный комбинат-3», который принадлежит Александру Макарову. Подрядчик свое отставание от графика выполнения работ объясняет нехваткой рабочих рук.

Изначально сдать дом для переселенцев планировали до 31 августа 2023 года, но еще в июне на заседании комитета горсовета по ЖКХ руководитель департамента жилищной политики Ольга Парфенова признала, что в эту дату точно не получится уложиться. А переселить на 6-ю Станционную собирались жильцов аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.

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Как рассказали Городу55 в пресс-службе городской администрации, подрядчик в настоящий момент отстает от графика на 5,5 месяцев. Сам дом готов только на 42%.

При этом муниципалитет без задержек и в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед застройщиком. Как выяснил Город55, «Домостроительный комбинат-3» получил за свою работу 214,7 млн рублей. Фактически же подрядчик выполнил работ на 164 млн рублей.

Сумма фактически оплаченных и исполненных работСумма фактически оплаченных и исполненных работ
Сумма фактически оплаченных и исполненных работ
Фото: Скриншот с портала Госзакупок

Но за просрочку исполнения обязательств, прописанных в контракте, «Домостроительный комбинат-3» успел получить штрафы на общую сумму более 2 млн рублей, которые компания пока не оплатила.

Напомним, что это не единственная компания, с которой городской администрации пришлось прекратить сотрудничество. Ранее расторгнутым оказался контракт с с подрядчиком реконструкции троллейбусного депо на Ватутина — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок.

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#Омск#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Строительство дома#Переселенцы#Юлия Истомина#Расторжение контракта
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