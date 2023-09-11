Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев

Изначально сдать дом для переселенцев планировали до 31 августа 2023 года, но еще в июне на заседании комитета горсовета по ЖКХ руководитель департамента жилищной политики Ольга Парфенова признала, что в эту дату точно не получится уложиться. А переселить на 6-ю Станционную собирались жильцов аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.