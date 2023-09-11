Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:40
В городской администрации рассказали о визите мэра Омска Сергея Шелеста на социально-значимые стройплощадки. Среди них школа в микрорайоне «Серебряный берег», гимназия №75, школа №3 и многоквартирный дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья.
Как выяснилось, при строительстве многоэтажки на 6-й Станционной сложилась самая сложная ситуация, поэтому в мэрии даже не исключают, что им придется расторгнуть контракт и привлечь к работам другого подрядчика.
«Ищем решения, в том числе рассматриваем возможность заменить подрядчика, потому что не вытягивает компания взятые на себя обязательства», — отметил Сергей Шелест.
Контракт на строительство многоэтажного дома на Московке стоимостью 596,6 млн рублей в июне прошлого года получил «Домостроительный комбинат-3», который принадлежит Александру Макарову. Подрядчик свое отставание от графика выполнения работ объясняет нехваткой рабочих рук.
Изначально сдать дом для переселенцев планировали до 31 августа 2023 года, но еще в июне на заседании комитета горсовета по ЖКХ руководитель департамента жилищной политики Ольга Парфенова признала, что в эту дату точно не получится уложиться. А переселить на 6-ю Станционную собирались жильцов аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе городской администрации, подрядчик в настоящий момент отстает от графика на 5,5 месяцев. Сам дом готов только на 42%.
При этом муниципалитет без задержек и в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед застройщиком. Как выяснил Город55, «Домостроительный комбинат-3» получил за свою работу 214,7 млн рублей. Фактически же подрядчик выполнил работ на 164 млн рублей.
Но за просрочку исполнения обязательств, прописанных в контракте, «Домостроительный комбинат-3» успел получить штрафы на общую сумму более 2 млн рублей, которые компания пока не оплатила.
Напомним, что это не единственная компания, с которой городской администрации пришлось прекратить сотрудничество. Ранее расторгнутым оказался контракт с с подрядчиком реконструкции троллейбусного депо на Ватутина — ООО «Хатман Групп» из подмосковных Химок.