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«Газпром нефть» начнет поставки своих масел на рынок Индии

«Газпром нефть» начнет поставки своих масел на рынок Индии

11 сентября 2023, 10:58
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть-смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — и одна из ведущих торговых компаний мира Enso Global Trading заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ предусматривает поставки широкого спектра инновационных масел на рынок Индии. В партнерстве с Enso Global Trading высокотехнологичные продукты «Газпромнефть-СМ» также будут широко представлены в странах всего Южно-Азиатского региона.

Специализированные смазочные материалы поступят на крупнейшие индийские промышленные предприятия, премиальные масла — на рынок современных легковых автомобилей. Инновационные рецептуры продукции «Газпромнефть-СМ» созданы с учетом работы техники в условиях высокой влажности и жаркого климата Индии.

Ассортимент высокотехнологичных масел «Газпромнефть-СМ» составляет более 1000 наименований продукции для всех отраслей экономики. Уникальное оборудование собственного Научно-исследовательского центра компании позволяет оперативно создавать узкоспециализированные смазочные материалы под самые сложные запросы партнеров. Качество и надежность премиальных масел подтверждены авторитетными экспертными центрами.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Высокотехнологичные масла „Газпромнефть-СМ“ давно зарекомендовали себя на отечественном и зарубежных рынках. Сегодня мы производим треть премиальных смазочных материалов в России и поставляем продукцию в 84 страны мира. Подписание соглашения c Enso Global Trading позволит нам укрепить свои позиции и нарастить объемы экспорта в Южно-Азиатском регионе, а собственное научно-исследовательское направление и современные производственные площадки „Газпромнефть-СМ“ гарантируют высокое качество продукции, соответствующее самым последним запросам рынка и высоким мировым стандартам».

Vinay Maloo, председатель совета директоров Enso Group:

«Это огромная честь для компании Enso быть стратегическим партнером и представлять продукты „Газпромнефть-СМ“, и я уверен, что сотрудничество будет продуктивным для обеих сторон».
#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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