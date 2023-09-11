До и после матча посетителей омской G-Drive Арены будут ждать шаттлы

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Сегодня, 11 сентября, в день проведения матча «Авангард» — «Амур» 20 автобусов поедут по разным маршрутам и привезут жителей города к G-Drive Арене за 1-1,5 часа до начала игры (время зависит от маршрута).
После окончания матча болельщиков развезут домой по этим же маршрутам. Шаттлы будут отправляться со специальной парковки рядом с ареной в зависимости от их фактического наполнения.
Также отмечается, что каждый автобус будет оснащен маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Чтобы попросить водителя об остановке, необходимо нажать на кнопку рядом с дверью.