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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

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До и после матча посетителей омской G-Drive Арены будут ждать шаттлы

11 сентября 2023, 11:28
Фото: 1MI
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Автобусы бесплатно привезут омичей на матч, а также развезут в разные районы города после его окончания.

Сегодня, 11 сентября, в день проведения матча «Авангард» — «Амур» 20 автобусов поедут по разным маршрутам и привезут жителей города к G-Drive Арене за 1-1,5 часа до начала игры (время зависит от маршрута).

После окончания матча болельщиков развезут домой по этим же маршрутам. Шаттлы будут отправляться со специальной парковки рядом с ареной в зависимости от их фактического наполнения.

Также отмечается, что каждый автобус будет оснащен маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Чтобы попросить водителя об остановке, необходимо нажать на кнопку рядом с дверью.

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#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Автобус#Матч#Новости#Автобусы#Авангард хоккей#Игра#Омский авангард#Анастасия Баянова
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