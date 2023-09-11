Дешевле не ездить. Бензин в Омской области за месяц подорожал на 5%

Изменилась также стоимость дизельного топлива. Цены поднялись сразу на 2,17% за месяц. В августе его можно было приобрести за 59,41 рублей (+ 1 рубль 26 копеек). При этом газовое моторное топливо стоит как и прежде. За литр в конце лета автомобилисты отдавали 20,01 рублей.