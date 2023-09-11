Дешевле не ездить. Бензин в Омской области за месяц подорожал на 5%

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Работники Омскстата проанализировали цены на автомобильное топливо в регионе. По их наблюдениям, за последний месяц стоимость выросла на 2,5%. Сравнивались показатели августа и июля 2023 года.
Существенно подорожали элитные марки АИ-98 и АИ-100. Так, за три недели литр вырос в цене сразу на 3 рубля 11 копеек (+ 4,8%). Топливо этого вида в преддверии осени стоило 67,43 рубля.
Стоимость АИ-95 увеличилась на 2,3%. Автомобилисты брали в конце августа литр за 51,54 рубля. В июле он стоил на 1 рубль 16 копеек дешевле. Литр АИ-92 подорожал на 1,7% (+ 79 копеек). По подсчетам аналитиков, его цена — 47,27 рублей на конец лета 2023 года.
Изменилась также стоимость дизельного топлива. Цены поднялись сразу на 2,17% за месяц. В августе его можно было приобрести за 59,41 рублей (+ 1 рубль 26 копеек). При этом газовое моторное топливо стоит как и прежде. За литр в конце лета автомобилисты отдавали 20,01 рублей.