Депутат ГД: необходимо обучить граждан правильно использовать средства пожаротушения

Кроме того, Колунов отметил, что присутствие огнетушителей недостаточно, и гражданам необходимо знать, как ими пользоваться. Он выразил мнение о необходимости информирования людей и их обучения правилам действий в экстренных ситуациях. По его словам, стоит разместить в подъездах краткие инструкции по пользованию средствами пожаротушения и провести тренировку для жителей, чтобы они научились правильно использовать огнетушители и пожарные рукава.