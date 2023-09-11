Депутат ГД: необходимо обучить граждан правильно использовать средства пожаротушения

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:09
По его мнению, такие меры предосторожности помогут предотвратить возможные пожары, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, Колунов отметил, что присутствие огнетушителей недостаточно, и гражданам необходимо знать, как ими пользоваться. Он выразил мнение о необходимости информирования людей и их обучения правилам действий в экстренных ситуациях. По его словам, стоит разместить в подъездах краткие инструкции по пользованию средствами пожаротушения и провести тренировку для жителей, чтобы они научились правильно использовать огнетушители и пожарные рукава.
Навыки обращения с средствами пожарной безопасности могут спасти много жизней в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных не только атаками БПЛА, но и другими причинами.
Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевский также отметил важность поддержания высокого уровня пожарной безопасности в нашей стране, независимо от дронов и других факторов. Он призвал собственников помещений зданий проверить наличие необходимого оборудования и его рабочее состояние для тушения пожаров, соответствуя уже существующим нормативам.