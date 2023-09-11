Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Депутат ГД: необходимо обучить граждан правильно использовать средства пожаротушения

11 сентября 2023, 10:02
Депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов высказался о необходимости усилить пожарную безопасность в различных местах. В частности, он подчеркнул важность оборудования многоквартирных домов дополнительными огнетушителями, особенно в зонах выхода наружу.

По его мнению, такие меры предосторожности помогут предотвратить возможные пожары, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Колунов отметил, что присутствие огнетушителей недостаточно, и гражданам необходимо знать, как ими пользоваться. Он выразил мнение о необходимости информирования людей и их обучения правилам действий в экстренных ситуациях. По его словам, стоит разместить в подъездах краткие инструкции по пользованию средствами пожаротушения и провести тренировку для жителей, чтобы они научились правильно использовать огнетушители и пожарные рукава.

Навыки обращения с средствами пожарной безопасности могут спасти много жизней в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных не только атаками БПЛА, но и другими причинами.

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевский также отметил важность поддержания высокого уровня пожарной безопасности в нашей стране, независимо от дронов и других факторов. Он призвал собственников помещений зданий проверить наличие необходимого оборудования и его рабочее состояние для тушения пожаров, соответствуя уже существующим нормативам.

Подпишитесь
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Сегодня, 02:27
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Сегодня, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Сегодня, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Сегодня, 07:28
«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха
Сегодня, 06:31
В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей
Сегодня, 10:49