Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске

Сотрудники сервиса по поиску работу HeadHunter рассказали, в каких сферах больше всего не хватает работников. Наиболее остро потребность ощущается в автобизнесе (1,5 резюме на вакансию), среди рабочего персонала (1,7), в медицине (1,9), строительстве (2). Также не хватает работников в сельском хозяйстве, в добывающей отрасли, торговле.