Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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По итогам августа в Омской области на 15,7 тысяч вакансий приходилось 48,9 тысяч активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Специалисты по подбору персонала называют комфортным балансом соотношение 4 — 7,9 резюме на вакансию. Такую картину на омском рынке труда наблюдают уже 4 месяца подряд.
Сотрудники сервиса по поиску работу HeadHunter рассказали, в каких сферах больше всего не хватает работников. Наиболее остро потребность ощущается в автобизнесе (1,5 резюме на вакансию), среди рабочего персонала (1,7), в медицине (1,9), строительстве (2). Также не хватает работников в сельском хозяйстве, в добывающей отрасли, торговле.
Профицит кадров отмечают в сфере развлечений и искусства, рекламе, среди высшего и среднего менеджмента и административного персонала.
Ранее Город55 сообщал, что 64% жителей Омска назвали себя перфекционистами в работе. Чаще других к идеалу в своей трудовой деятельности стремятся HR-менеджеры, врачи и специалисты по закупкам.