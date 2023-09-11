Дефицит кадров, неполадки в Тинькофф и Дед Мороз в самолете. Омск сегодня

Сегодня в приложении банка происходили сбои, из-за которых пользователи едва не теряли свои деньги. Так, например, переводимые со счетов суммы списывались по несколько раз, а пополняя карту Тинькофф с другой банковской карты, сумма перевода списывалась, но на счет не зачислялась. Более того, из-за обилия жалоб и сообщений решить ситуацию не смогла даже техподдержка.