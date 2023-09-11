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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

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Дефицит кадров, неполадки в Тинькофф и Дед Мороз в самолете. Омск сегодня

11 сентября 2023, 14:15
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области на 49 тысяч вакансий приходится 16 тысяч резюме

Такую статистику предоставил один из сервисов по поиску работы. По информации, полученной в ходе анализа вакансий и резюме, аналитики установили, что нехватка кадров сильнее всего ощущается в в автобизнесе (1,5 резюме на вакансию), среди рабочего персонала (1,7), в медицине (1,9) и строительстве (2).

Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске
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Новость №2. Из-за технических проблем в банке Тинькофф омичи переводили деньги в никуда

Сегодня в приложении банка происходили сбои, из-за которых пользователи едва не теряли свои деньги. Так, например, переводимые со счетов суммы списывались по несколько раз, а пополняя карту Тинькофф с другой банковской карты, сумма перевода списывалась, но на счет не зачислялась. Более того, из-за обилия жалоб и сообщений решить ситуацию не смогла даже техподдержка.

Из-за неполадок в банке Тинькофф омичи потеряли контроль над своими финансами
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Новость №3. Теперь Дед Мороз путешествует не на санях, а на самолете рейсом Омск-Москва

Сегодня из омского аэропорта Сибирский Дед Мороз отправился на 29 Международный форум-выставку по туризму «Отдых Leisure» в составе делегации Омской области. Для пассажиров встреча с символом Нового года в сентябре стала приятной неожиданностью. Дед Мороз раздавал попутчикам конфеты, с удовольствием фотографировался, желал хорошего полета и счастья круглый год.

Вместо саней. Омский Дед Мороз впервые полетел в путешествие на самолете
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