Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Омске в августе 21 раз вводили режим «черного неба». Итоги месяца подвели в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики сообщили, что в целом в августе наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха.
Специалисты за месяц проверили больше 11 тысяч проб атмосферного воздуха. Дважды была превышена концентрация пыли, 9 раз — сероводорода, 2 раза — хлорида водорода, по одному разу форальдегида и изопропилбензола.
Ранее министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными. Это заявление возмутило подписчиков чиновника.