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Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»

11 сентября 2023, 08:05
Фото: 1MI
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В августе в Омске 21 раз вводили режим неблагоприятных метеоусловий

В воздухе находили сероводород, формальдегид, изопропилбензол.

В Омске в августе 21 раз вводили режим «черного неба». Итоги месяца подвели в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики сообщили, что в целом в августе наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха.

Специалисты за месяц проверили больше 11 тысяч проб атмосферного воздуха. Дважды была превышена концентрация пыли, 9 раз — сероводорода, 2 раза — хлорида водорода, по одному разу форальдегида и изопропилбензола.

Ранее министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными. Это заявление возмутило подписчиков чиновника.

С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
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#Погода#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#УГМС#Черное небо#Евгений Игишев#Обь-Иртышское УГМС
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