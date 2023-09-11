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Буцаев: Инвестиции в объекты обращения с отходами в ДФО составят более 30 млрд рублей

Буцаев: Инвестиции в объекты обращения с отходами в ДФО составят более 30 млрд рублей

11 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Субъекты Дальневосточного федерального округа заключили 16 концессий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил на ВЭФ-2023 генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Общий объем инвестиционных вложений в отрасль превысит 30 миллиардов рублей.

Денис Буцаев в ходе выступления на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» уточнил, что со всеми одиннадцатью регионами ДФО подписаны дорожные карты и заключено шестнадцать концессий с инвестициями свыше 30 миллиардов рублей. Основным финансирующим партнером выступает Российский экологический оператор. Большую часть средств получает тот, кто первым заходит в инвестиционную фазу, — об этом у РЭО есть договоренность с правительством. Денис Буцаев уточнил, что расчеты делались с учетом ставки, равной 8,5 процента. Сейчас ставка поднялась до 12 процентов, однако компания надеется, что со временем условия снова станут более щадящими. При ставке 12 процентов РЭО будет финансировать проекты по мере их готовности. Те из них, которые первыми перейдут в инвестиционную фазу, получат до 95 процентов, далее — по мере финансовых ресурсов компании, пишет vostokmedia.com.

По словам Дениса Буцаева, в Магаданской области проводится активная работа по проекту, несмотря на наличие сложностей с проектированием. Для объекта нашли новый участок. В инвестиционную фазу проект перейдет в 2024 году. К строительству комплекса по переработке отходов в следующем году может приступить и Якутия.

Глава РЭО рассказал, что камчатский объект закроет примерно 80 процентов потребностей региона. На Ямале уже заканчивается проектирование, конкурсные процедуры в регионе будут завершены в октябре — ноябре 2023 года, а в следующем году проект зайдет в инвестиционную фазу.

Сессию под названием «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» провели на площадке Восточного экономического форума. Мероприятие стартовало во Владивостоке 10 сентября. Деловая программа ВЭФ-2023 завершится 13 сентября.

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