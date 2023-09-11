Буцаев: Инвестиции в объекты обращения с отходами в ДФО составят более 30 млрд рублей

Денис Буцаев в ходе выступления на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» уточнил, что со всеми одиннадцатью регионами ДФО подписаны дорожные карты и заключено шестнадцать концессий с инвестициями свыше 30 миллиардов рублей. Основным финансирующим партнером выступает Российский экологический оператор. Большую часть средств получает тот, кто первым заходит в инвестиционную фазу, — об этом у РЭО есть договоренность с правительством. Денис Буцаев уточнил, что расчеты делались с учетом ставки, равной 8,5 процента. Сейчас ставка поднялась до 12 процентов, однако компания надеется, что со временем условия снова станут более щадящими. При ставке 12 процентов РЭО будет финансировать проекты по мере их готовности. Те из них, которые первыми перейдут в инвестиционную фазу, получат до 95 процентов, далее — по мере финансовых ресурсов компании, пишет vostokmedia.com.