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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии в автобусом в Омской области

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии в автобусом в Омской области

11 сентября 2023, 08:54
Фото: Пресс-служба омской полиции
ДТП произошло в минувшую субботу возле деревни Березянка. 49-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «ПАЗ» улетел в кювет и опрокинулся.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Авария произошла в субботу, 9 сентября, возле деревни Березянка. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «ПАЗ» улетел в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 8 пассажиров.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров автобуса, среди них в том числе было двое детей.

Расследование ДТП находится на контроле Следственного комитета.

В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Автобус#Водитель#Авария#Пассажиры#Дети#Травмы#Александр Бастрыкин#Бастрыкин#Евгений Игишев
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