Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии в автобусом в Омской области

Авария произошла в субботу, 9 сентября, возле деревни Березянка. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «ПАЗ» улетел в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 8 пассажиров.