Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии в автобусом в Омской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали 8 человек.
Авария произошла в субботу, 9 сентября, возле деревни Березянка. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего «ПАЗ» улетел в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 8 пассажиров.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров автобуса, среди них в том числе было двое детей.
Расследование ДТП находится на контроле Следственного комитета.