РЭО назвал самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

«Дальневосточный округ находится немного ниже, чем остальные федеральные округа. В настоящий момент самыми активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский», — рассказал Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». Он также отметил, что в РЭО видят активное движение по Южному федеральному округу, где крупные концессии подписывают в Краснодарском крае. Также в рамках поручения президента реализуют проекты в Крыму — в соответствии с отдельной программой. В регионе уже приступили к строительству, введение в эксплуатацию объектов ожидается в 2024 году, сложностей с реализацией реформы не отмечено.