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РЭО назвал самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

РЭО назвал самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

11 сентября 2023, 16:26
Фото: piqsels.com
Центральный, Северо-Западный, Уральский федеральные округа проявляют наибольшую активность при заключении концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Дальневосточный округ находится немного ниже, чем остальные федеральные округа. В настоящий момент самыми активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский», — рассказал Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». Он также отметил, что в РЭО видят активное движение по Южному федеральному округу, где крупные концессии подписывают в Краснодарском крае. Также в рамках поручения президента реализуют проекты в Крыму — в соответствии с отдельной программой. В регионе уже приступили к строительству, введение в эксплуатацию объектов ожидается в 2024 году, сложностей с реализацией реформы не отмечено.

В своем выступлении Буцаев также затронул тему реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого в каждом из восьми федеральных округов предполагается построить по экопромышленному парку. Все парки запроектированы и прошли экспертизу, работу они начнут в 2024 году, а строительство активно ведется уже сегодня.

«Но естественно, ориентация на то, чтобы площадка не была построена просто ради самой площадки, а мы там увидели конкретных резидентов», — подытожил генеральный директор РЭО.

В Дальневосточном федеральном округе экопромышленный парк начнет работу на территории Приморского края. Денис Буцаев отметил, что проект столкнулся с некоторыми проблемами при подборе резидентов. Он рассказал о договоренности провести встречу с утилизаторами всех субъектов округа, дабы активизировать их решения по размещению на площадке парка. В РЭО рассчитывают, что Приморье не попадет в число регионов, где экопромышленные парки окажутся недозагруженными, добавил Денис Буцаев, указав, что в некоторых регионах объем заявок уже кратно превосходит возможности размещения.

Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» прошла при содействии Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 проводится во Владивостоке 10−13 сентября.

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