Выборы, возвращение Боба Хартли и концессионер для «Зеленого острова». Омск сегодня

Бывший глава депимущества Дмитрий Махиня, ставший мэром Томска, сообщил, что парк «Зеленый остров» могут отдать в частные руки на условиях концессии. За девять месяцев собирают объединить земельные участки в одну локацию, изменить проект планировки, затем сформировать условия концессии и провести торги. К первому этапу уже приступили: градостроительную документацию за 4 млн рублей подготавливает БУ «Омскархитектура». В качестве одного из претендентов на заключение концессионного соглашения рассматривают компанию Хусайна Закриева «Омск Сайдинг Инвест». Предпринимателю уже принадлежит частный парк «Вокруг света» на этой территории.