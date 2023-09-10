Выборы, возвращение Боба Хартли и концессионер для «Зеленого острова». Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Новость №1. В Омской области закрылись избирательные участки
Двухдневное голосование подошло к концу. В воскресенье в восемь вечера закрылись двери всех 1730 избирательных участков. Теперь комиссии будут подсчитывать голоса, итоги выборов станут известны завтра утром. Оба дня прошли спокойно, организованно и в рамках правового поля. Никаких жалоб и нарушений не было зафиксировано.
Новость №2. Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли вернулся в Омск
10 сентября в Омск из Канады прилетел Боб Хартли, тренировавший «Авангард» с 2018 по 2022 год. Канадец, под руководством которого «ястребы» завоевали Кубок Гагарина, будет консультантом игроков и тренеров омской хоккейной академии. К этой работе Хартли приступил в сентябре прошлого года.
Новость№3. Парк «Зеленый остров» собираются передать в концессию частной компании
Бывший глава депимущества Дмитрий Махиня, ставший мэром Томска, сообщил, что парк «Зеленый остров» могут отдать в частные руки на условиях концессии. За девять месяцев собирают объединить земельные участки в одну локацию, изменить проект планировки, затем сформировать условия концессии и провести торги. К первому этапу уже приступили: градостроительную документацию за 4 млн рублей подготавливает БУ «Омскархитектура». В качестве одного из претендентов на заключение концессионного соглашения рассматривают компанию Хусайна Закриева «Омск Сайдинг Инвест». Предпринимателю уже принадлежит частный парк «Вокруг света» на этой территории.