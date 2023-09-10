Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Иллюстрация

Выборы, возвращение Боба Хартли и концессионер для «Зеленого острова». Омск сегодня

10 сентября 2023, 15:11
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области закрылись избирательные участки

Двухдневное голосование подошло к концу. В воскресенье в восемь вечера закрылись двери всех 1730 избирательных участков. Теперь комиссии будут подсчитывать голоса, итоги выборов станут известны завтра утром. Оба дня прошли спокойно, организованно и в рамках правового поля. Никаких жалоб и нарушений не было зафиксировано.

Второй день голосования в Омской области прошел без происшествий и жалоб
Узнать подробнее

Новость №2. Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли вернулся в Омск

10 сентября в Омск из Канады прилетел Боб Хартли, тренировавший «Авангард» с 2018 по 2022 год. Канадец, под руководством которого «ястребы» завоевали Кубок Гагарина, будет консультантом игроков и тренеров омской хоккейной академии. К этой работе Хартли приступил в сентябре прошлого года.

В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли
Узнать подробнее

Новость№3. Парк «Зеленый остров» собираются передать в концессию частной компании

Бывший глава депимущества Дмитрий Махиня, ставший мэром Томска, сообщил, что парк «Зеленый остров» могут отдать в частные руки на условиях концессии. За девять месяцев собирают объединить земельные участки в одну локацию, изменить проект планировки, затем сформировать условия концессии и провести торги. К первому этапу уже приступили: градостроительную документацию за 4 млн рублей подготавливает БУ «Омскархитектура». В качестве одного из претендентов на заключение концессионного соглашения рассматривают компанию Хусайна Закриева «Омск Сайдинг Инвест». Предпринимателю уже принадлежит частный парк «Вокруг света» на этой территории.

Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Новости#Итоги дня#Юлия Истомина#Парк Зеленый остров
Подпишитесь
Выборы губернатора, жуткий пожар на свиноферме, засохшие деревья в Омске
Сегодня, 09:52
«Группа до сих пор жива». На могилу Егора Летова приезжают жители других городов
Сегодня, 12:10
За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей
Сегодня, 07:40
В горевшей омской пятиэтажке на Бульваре Победы за 8,7 млн продают рестобар
Сегодня, 05:07
Всего день не дожил до 42-летия. Житель Омской области погиб в ходе СВО
Сегодня, 06:51
В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли
Сегодня, 13:14