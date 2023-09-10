Выборы губернатора, жуткий пожар на свиноферме, засохшие деревья в Омске

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
9 и 10 сентября в Омской области работали 1730 избирательных участков, из них 1694 постоянных и 34 — временных. Последние разместили в больницах, аэропорту и следственном изоляторе.
Накануне выборов председатель омского избиркома Иван Ходаков рассказал, что для слабовидящих избирателей подготовили информационные материалы с крупным шрифтом и трафареты. На 26 участках присутствуют сурдопереводчики, еще на 500 работают волонтеры и социальное такси.
Кстати, на территории 155 участков омичи сразу могли закупиться молоком, колбасой и поп-корном. Всего городская администрация анонсировала открытие 340 торговых точек. Учащихся 82 школ на время выборов перевели на дистанционное обучение.
Отметим, что на территории региона проводится 20 избирательных кампаний: это выборы губернатора Омской области, дополнительные выборы депутата Заксобрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 16, а также основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области.
Члены УИК пытаются предоставить возможность проголосовать всем. Так, ради 48 жителей деревни Чеплярово в Большереченском районе, они пересекли Иртыш. Моторную лодку им «одолжил» местный житель.
Первый день голосования прошел без каких-либо эксцессов, а в воскресенье Иван Ходаков пояснил, как ночью хранились бюллетени.
Явка к полудню на выборах в Омской области достигла 23,32%. Омичи немного отстают, только 15,74%. Среди районов области в тройке лидеров по явке избирателей — Крутинский (60,95%), Любинский (47,51%) и Большеуковский (47,26%).
Омскую мэрию покинул руководитель департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Дело в том, что чиновника 5 сентября избрали мэром Томска. Махиня набрал 2/3 количества голосов, его выбрали 26 депутатов из 33.
После ухода Махини стали рассуждать, кто же может занять его место. Должность директора депимущества в частности прочат Евгению Романину, который в настоящее время занимает пост замминистра региональной политики Омской области.
Кратко приведем другие кадровые изменения, произошедшие на этой неделе:
Отметим, что во вторник, 5 сентября, скоропостижно скончался первый вице-председатель Омского горсовета Виталий Путинцев.
5 сентября на территории КФХ «Люфт» в Азовском немецком национальном районе случился крупный пожар. Огнем был охвачен свиноводческий комплекс в селе Александровка.
К моменту прибытия пожарных горели кровли сразу двух ферм. В результате пожара погибло около 4000 свиней. Расследование уголовного дела о возгорании находится на контроле прокуратуры.
Еще одно возгорание произошло 6 сентября в Омске в одном из торговых павильонов на остановке «Городок Водников». Здесь утром рабочие спиливали металлические конструкции. С огнем пожарные справились меньше чем за 1,5 часа.
В МЧС, кроме того, привели статистику, что с начала года было уже 35 возгораний обогревателей из-за неисправности оборудования или невнимательного отношения к нему.
Традиционный криминальный дайджест недели:
Расскажем о делах в омском арбитраже. За август поступило более 1000 дел. Сумма финансовых претензий по самым значимым из них превысила 422 млн рублей. Подробности:
Редкая неделя обходится без новостей о вырубках деревьев в городе. Тем более в четверг состоялось очередное заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Традиционно члены комиссии одобрили снос деревьев, и чаще всего требуются такие действия ради строительства новых объектов.
Например, предприниматель Павел Оркиш будет строить на территории Старозагородной рощи Центр водно-термального отдыха с гостиницей. Под снос идут 23 дерева и 645 кв. м поросли, взамен Оркиша обязали посадить 69 деревьев недалеко от здания отеля «Сказка» по улице Красный путь.
Пересадка 89 деревьев потребовалась из-за строительства «Брусникой» многоквартирных домов на Левобережье. Деревья попадали в зону стройплощадки в «Кварталах Драверта». А пересаживать зеленые насаждения будут сотрудники УДХБ.
Это не единственная вырубка на Левом берегу, связанная со строящимся микрорайоном екатеринбургского девелопера. Омскому речпорту одобрили вырубку 59 ив и 6430 кв. м поросли, чтобы оборудовать площадку для складирования песка. Стройматериал компания как раз поставляет в рамках выполнения госконтракта по строительству межквартальных дорог на территории «Кварталов Драверта».
Очередная неприятная новость касается аллеи олимпийцев в центре города. Омичи снова пожаловались на засыхающие молодые березы. Горожане уверены, что деревья увядают не из-за наступления осени, а от нехватки воды.
Кстати, корреспондент Города55 на этой неделе побывал у «падающего» дома на 3-й Енисейской. Потенциально опасное место огородили забором. Но никаких работ на парковке, сползающей в овраг, как и присутствия строительной техники не видно. В городской администрации позже сообщили, что строить новую подпорную стенку начнут во второй половине сентября, и заверили, что состояние здания ежедневно мониторят с помощью контрольных маячков.
В понедельник облпрокуратура сообщила об очередной проверке АО «ТГК-11». Предприятие уличили в причастности к загрязнению воздуха и почвы в регионе. Во время выезда на золоотвал ТЭЦ-5 в Омском районе обнаружили, что при порывах ветра разносилась зола с одной из секций золоотвала и как следствие загрязнялся воздух. Руководитель «ТКГ-11» получил от природоохранного прокурора представления. Предприятие заплатило штраф на сумму 80 тысяч рублей и устранило все нарушения.
В ночь на 4 сентября в воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода. В Ленинском округе его значение оказалось больше нормы в 2,8 раза.
8 сентября в регион вернулось «черное небо». Синоптики объявили режим НМУ. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе наблюдались и в субботу, 9 сентября.
Кстати, во вторник рассказали о подготовке к отопительному сезону. Все объекты социальной сферы уже готовы, но тепло начнут подавать не раньше 15 сентября. Сначала нужно, чтобы установилась прохладная погода.
7 и 9 сентября на «G-Drive Арене» состоялись матчи «Авангарда» с екатеринбургским клубом «Автомобилист».
7 сентября в память о трагедии с ярославским «Локомотивом» 44 места на арене были выделены шарфами, а «ястребы» вышли на лед с памятными нашивками. Матч завершился драматичной победой «Авангарда» в овертайме. Счет 3:2 в пользу омской команды.
Кстати, чуть более минуты ворота «ястребов» в овертайме оставались пустыми. Главный тренер омского хоккейного клуба объяснил, почему так произошло:
В субботу, 9 сентября, омичи также одержали победу, на этот раз над казахстанским «Барысом». У «ястребов» голы забили Игорь Гераськин, Либор Шулак, Владимир Ткачев и Райан Спунер. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей. В следующий раз, 11 сентября, омичи встретятся на домашней арене с хабаровским «Амуром».