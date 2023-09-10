Выборы губернатора, жуткий пожар на свиноферме, засохшие деревья в Омске

В понедельник облпрокуратура сообщила об очередной проверке АО «ТГК-11». Предприятие уличили в причастности к загрязнению воздуха и почвы в регионе. Во время выезда на золоотвал ТЭЦ-5 в Омском районе обнаружили, что при порывах ветра разносилась зола с одной из секций золоотвала и как следствие загрязнялся воздух. Руководитель «ТКГ-11» получил от природоохранного прокурора представления. Предприятие заплатило штраф на сумму 80 тысяч рублей и устранило все нарушения.