Второй день голосования в Омской области прошел без происшествий и жалоб

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Выборы в Омской области подошли к концу. В восемь вечера все 1730 избирательных участков закрылись, а комиссии приступили к подсчету голосов.
Как и первый день воскресенье прошло без каких-либо нарушений.
«Жалоб и нарушений зафиксировано не было. Выборы прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля», — рассказал секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.
Итоги выборов обещают объявить завтра утром. По предварительной информации, за два часа до завершения голосования явка в регионе составила 31,73%. Участие в голосовании приняли 465 тысяч избирателей.