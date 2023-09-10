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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

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Второй день голосования в Омской области прошел без происшествий и жалоб

10 сентября 2023, 14:48
Фото: 1MI
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Избирательные комиссии начали подсчитывать голоса.

Выборы в Омской области подошли к концу. В восемь вечера все 1730 избирательных участков закрылись, а комиссии приступили к подсчету голосов.

Как и первый день воскресенье прошло без каких-либо нарушений.

«Жалоб и нарушений зафиксировано не было. Выборы прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля», — рассказал секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.

Итоги выборов обещают объявить завтра утром. По предварительной информации, за два часа до завершения голосования явка в регионе составила 31,73%. Участие в голосовании приняли 465 тысяч избирателей.

К шести часам вечера явка избирателей в Омской области достигла почти 32%
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Избирательная комиссия#Новости#Избирком#Юлия Истомина
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