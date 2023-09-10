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Всего день не дожил до 42-летия. Житель Омской области погиб в ходе СВО

10 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
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В Омской области состоится прощание с погибшим на СВО 41-летним мужчиной

Церемония прощания пройдет в 13.00 на мемориале погибших воинов в деревне Лукьяновка.

В зоне специальной военной операции в ходе выполнения задач 26 августа погиб 41-летний житель села Лукьяновка Виталий Любоженко. Мужчина, служивший стрелком в парашютно-десантном взводе, не дожил до своего 42-летия всего один день.

Похороны должны были пройти 9 сентября, но рейс с доставкой погибшего задержался. Поэтому, как сообщили в администрации Одесского района, церемонию прощания перенесли на 10 сентября.

Прощание состоится в воскресенье в 13.00 часов на мемориале погибших воинов в деревне Лукьяновка.

Редакция Города55 выражает соболезнования родственникам и близким ушедшего.

#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Прощание#Сво#Одесский район#Юлия Истомина#Участник СВО
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