Всего день не дожил до 42-летия. Житель Омской области погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В зоне специальной военной операции в ходе выполнения задач 26 августа погиб 41-летний житель села Лукьяновка Виталий Любоженко. Мужчина, служивший стрелком в парашютно-десантном взводе, не дожил до своего 42-летия всего один день.
Похороны должны были пройти 9 сентября, но рейс с доставкой погибшего задержался. Поэтому, как сообщили в администрации Одесского района, церемонию прощания перенесли на 10 сентября.
Прощание состоится в воскресенье в 13.00 часов на мемориале погибших воинов в деревне Лукьяновка.
Редакция Города55 выражает соболезнования родственникам и близким ушедшего.