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В Штабе общественной поддержки для омичей устроили мастер-классы и уроки вокала

В Штабе общественной поддержки для омичей устроили мастер-классы и уроки вокала

10 сентября 2023, 11:20
Фото: «Единая Россия»
В эти выходные на площадке штаба была насыщенная программа.

В дни голосования в Штабе общественной поддержки прошли мастер-класс по мобильной видеосъемке, уроки вокала, встреча литературного клуба и другие полезные активности. Руководитель штаба, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов отметил, что в День выборов в штабе поддерживают у омичей позитивный настрой.

«Для нас крайне важно сегодня проголосовать за обновление, за молодость, за компетентность, за опыт, за все то, чтобы в Омской области произошла качественная перезагрузка. День выборов в Омской области — это традиционно всенародный праздник», — сообщил Артемов.

На выходных омичи могли прийти в Штаб общественной поддержки и попрактиковаться в вокале, мобильной видеосъемке, обсудить книги, а также пообщаться с представителями региональных министерств. Многие жители Омска приходят на мастер-классы сразу с избирательного участка.

Фото: «Единая Россия»
«Сегодня с утра я первым делом сходила на избирательный участок и отдала свой голос. Я увидела, что приходят и семьи с детьми, и молодые люди. С радостью осознавала, что мои земляки небезразличны к судьбе родного региона», — отметила замруководителя штаба Елена Борисова.

Отметим, что особенно популярным оказался бесплатный мастер-класс по мобильной видеосъемке. По словам видеомейкера и смм-специалиста, автора мастер-класса Алексея Терешина, после практики омичи долго не расходились и обсуждали прошедший мастер-класс.

Фото: «Единая Россия»
#Общество#Город#Омск#Выборы#Единая Россия#Новости#Мастер-класс#Александр Артемов#Юлия Истомина
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