В Штабе общественной поддержки для омичей устроили мастер-классы и уроки вокала

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В дни голосования в Штабе общественной поддержки прошли мастер-класс по мобильной видеосъемке, уроки вокала, встреча литературного клуба и другие полезные активности. Руководитель штаба, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов отметил, что в День выборов в штабе поддерживают у омичей позитивный настрой.
«Для нас крайне важно сегодня проголосовать за обновление, за молодость, за компетентность, за опыт, за все то, чтобы в Омской области произошла качественная перезагрузка. День выборов в Омской области — это традиционно всенародный праздник», — сообщил Артемов.
На выходных омичи могли прийти в Штаб общественной поддержки и попрактиковаться в вокале, мобильной видеосъемке, обсудить книги, а также пообщаться с представителями региональных министерств. Многие жители Омска приходят на мастер-классы сразу с избирательного участка.
«Сегодня с утра я первым делом сходила на избирательный участок и отдала свой голос. Я увидела, что приходят и семьи с детьми, и молодые люди. С радостью осознавала, что мои земляки небезразличны к судьбе родного региона», — отметила замруководителя штаба Елена Борисова.
Отметим, что особенно популярным оказался бесплатный мастер-класс по мобильной видеосъемке. По словам видеомейкера и смм-специалиста, автора мастер-класса Алексея Терешина, после практики омичи долго не расходились и обсуждали прошедший мастер-класс.