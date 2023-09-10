В Штабе общественной поддержки для омичей устроили мастер-классы и уроки вокала

В дни голосования в Штабе общественной поддержки прошли мастер-класс по мобильной видеосъемке, уроки вокала, встреча литературного клуба и другие полезные активности. Руководитель штаба, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов отметил, что в День выборов в штабе поддерживают у омичей позитивный настрой.