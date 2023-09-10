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Флешмоб в Омске прошел в конце августа

В память о легенде русского рока. Омичу Егору Летову сегодня исполнилось бы 59 лет

10 сентября 2023, 10:41
Фото: Предоставлено Городу55
Флешмоб в Омске прошел в конце августа

Омичи в память о Егоре Летове проводят флешмобы и делают портреты из мозаики

Рок-музыкант родился 10 сентября 1964 года и прожил всего 43 года.

10 сентября 1964 года в Омске родился Егор Летов. Известный музыкант, которому сегодня могло бы исполниться 59 лет, известен не только в России, но и за рубежом.

Поклонники рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона», прожившего только 43 года, различными способами увековечивают память о своем кумире. Так, одни посещают стену исполнителя в Чкаловском поселке Омска, другие — приходят к квартире, где проживал Егор Летов и создавал свои главные хиты.

Город55 подготовил подборку с событиями, связанными с Егором Летовым. Так, в конце августа в омском историческом парке «Россия — моя история» прошел флэшмоб: сотня музыкантов сыграла хиты группы «Гражданская оборона». После мероприятия организатор Илья Воронков рассказал Городу55, что все прошло потрясающе, а атмосферу, которая была там, невозможно передать словами или видео.

Еще один омич — художник-монументалист Антон Козлов — сделал мозаику с портретом Егора Летова. Козлову даже предлагали разместить ее на одном из омских зданий.

Но не только омичи стремятся сохранить память о рок-музыканте. В Санкт-Петербурге ограниченным тиражом выпустили морковный сидр с Летовым на этикетке. Произошло это ко дню памяти Егора Летова — 19 февраля.

Журнал «Корея». В Питере выпустили сидр с омским музыкантом Летовым на этикетке
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Также в Питере, например, продают за 9999 рублей шапку, которую носил Егор Летов. Продавец утверждает, что она досталась ему от брата музыканта — Сергея Летова.

«Не стирал, пахнет духами „Новая заря“ и благовониями», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот Авито

Добавим, что портреты омича Егора Летова появляются в различных городах России, а в сентябре 2019 года российские музыканты записали трибьют-альбом «Без меня» к 55-летию Летова.

Российские музыканты записали трибьют-альбом к 55-летию Егора Летова
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#Культура#Музыка#Музыкант#Омск#Новости#Фанаты#Егор Летов#Память#Юлия Истомина
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