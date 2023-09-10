В память о легенде русского рока. Омичу Егору Летову сегодня исполнилось бы 59 лет

Город55 подготовил подборку с событиями, связанными с Егором Летовым. Так, в конце августа в омском историческом парке «Россия — моя история» прошел флэшмоб: сотня музыкантов сыграла хиты группы «Гражданская оборона». После мероприятия организатор Илья Воронков рассказал Городу55, что все прошло потрясающе, а атмосферу, которая была там, невозможно передать словами или видео.