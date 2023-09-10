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В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек

В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек

10 сентября 2023, 03:02
Фото: Пресс-служба омской полиции
Ход проверки по факту ДТП находится на контроле областной прокуратуры.

В субботу, 9 сентября, в Омском районе случилось ДТП с пассажирским автобусом, передвигавшимся по маршруту №324. По информации омской полиции, днем на подъездной дороге к деревне Березянка 49-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В этот момент в нем находилось 8 пассажиров.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров автобуса, среди них в том числе было двое детей.

Фото: Пресс-служба Омской полиции

На месте происшествия побывал и. о. прокурора Омского района Роман Поликарпенко. В прокуратуре сообщили, что организовали проверку соблюдения безопасности дорожного движения. Ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса находится на контроле прокуратуры.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Прокуратура#Автобус#Пострадавшие#Омский район#Новости#Юлия Истомина
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