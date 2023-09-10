В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек

В субботу, 9 сентября, в Омском районе случилось ДТП с пассажирским автобусом, передвигавшимся по маршруту №324. По информации омской полиции, днем на подъездной дороге к деревне Березянка 49-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В этот момент в нем находилось 8 пассажиров.