В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:04
В субботу, 9 сентября, в Омском районе случилось ДТП с пассажирским автобусом, передвигавшимся по маршруту №324. По информации омской полиции, днем на подъездной дороге к деревне Березянка 49-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В этот момент в нем находилось 8 пассажиров.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров автобуса, среди них в том числе было двое детей.
На месте происшествия побывал и. о. прокурора Омского района Роман Поликарпенко. В прокуратуре сообщили, что организовали проверку соблюдения безопасности дорожного движения. Ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса находится на контроле прокуратуры.