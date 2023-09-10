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Боб Хартли

В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли

10 сентября 2023, 13:14
Фото: ХК «Авангард»
Боб Хартли
В хоккейном клубе рассказали, чем будет заниматься канадец.

10 сентября стало известно, что в Омск вернулся канадец Боб Хартли, тренировавший «ястребов» с 2018 по 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».

Боб Хартли продолжит работать в качестве консультанта с игроками и тренерами омской хоккейной академии. К этой работе он приступил в сентябре 2022 года.

Напомним, что именно с канадцем в качестве главного тренера «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021. В мае 2023-го Боб Хартли отказался стать главным тренером «ястребов». Причиной такого решения стали неудобные сроки, так как канадцу нужно было контролировать строительство своего нового дома.

Будет строить дом. Хартли не сможет в ближайшее время вернуться в омский «Авангард»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Боб хартли#Юлия Истомина
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