В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли

Напомним, что именно с канадцем в качестве главного тренера «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021. В мае 2023-го Боб Хартли отказался стать главным тренером «ястребов». Причиной такого решения стали неудобные сроки, так как канадцу нужно было контролировать строительство своего нового дома.