В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
10 сентября стало известно, что в Омск вернулся канадец Боб Хартли, тренировавший «ястребов» с 2018 по 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».
Боб Хартли продолжит работать в качестве консультанта с игроками и тренерами омской хоккейной академии. К этой работе он приступил в сентябре 2022 года.
Напомним, что именно с канадцем в качестве главного тренера «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021. В мае 2023-го Боб Хартли отказался стать главным тренером «ястребов». Причиной такого решения стали неудобные сроки, так как канадцу нужно было контролировать строительство своего нового дома.