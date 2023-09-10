Первый день позади. Появились данные о явке на выборах губернатора Омской области

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Омской области стартовал второй день единого голосования. Для избирателей до 20.00 будут работать 1730 участковых комиссий.
В Облизбиркоме тем временем подвели итоги первого дня. На избирательные участки пришли 243 892 жителя Омской области, то есть явка составила 16,64%. В районах региона проголосовали более 25% избирателей. Лидер — Крутинский район, где на избирательные участки пришли уже 47,6% жителей. В Омске явка немного ниже — 11%.
Первый день, по словам главы Облизбиркома Ивана Ходакова, прошел без эксцессов. Никаких нарушений не было выявлено.
Напомним, что на территории Омской области проводится 20 избирательных кампаний. Помимо губернатора Омской области также выбирают депутата омского Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 16, 37 депутатов и одного главу муниципального образования в 13 районах области. Помимо этого, воскресенье будет последним днем, когда жители региона смогут выбрать объект благоустройства в рамках местных инициатив.