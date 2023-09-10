Первый день позади. Появились данные о явке на выборах губернатора Омской области

В Облизбиркоме тем временем подвели итоги первого дня. На избирательные участки пришли 243 892 жителя Омской области, то есть явка составила 16,64%. В районах региона проголосовали более 25% избирателей. Лидер — Крутинский район, где на избирательные участки пришли уже 47,6% жителей. В Омске явка немного ниже — 11%.