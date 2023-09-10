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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

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К шести часам вечера явка избирателей в Омской области достигла почти 32%

10 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
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В лидерах по числу проголосовавших Крутинский район.

По состоянию на 18.00 часов воскресенья в Омской области избирательные участки посетили 465 тысяч избирателей, что составляет 31,73%. Глава Облизбиркома Иван Ходаков напомнил, что закроются участки в 20.00.

В городе в голосовании поучаствовали 22,38% избирателей, в районах явка в два раза выше — 45,64%. При этом лидер по количеству проголосовавших людей не меняется — это Крутинский район с явкой 74,38%. Еще семь районов превысили отметку в 50%.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков.

Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор
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#Политика#Общество#Город#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Избирательная комиссия#Новости#Избирком#Иван Ходаков#Юлия Истомина
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