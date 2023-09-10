К шести часам вечера явка избирателей в Омской области достигла почти 32%

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По состоянию на 18.00 часов воскресенья в Омской области избирательные участки посетили 465 тысяч избирателей, что составляет 31,73%. Глава Облизбиркома Иван Ходаков напомнил, что закроются участки в 20.00.
В городе в голосовании поучаствовали 22,38% избирателей, в районах явка в два раза выше — 45,64%. При этом лидер по количеству проголосовавших людей не меняется — это Крутинский район с явкой 74,38%. Еще семь районов превысили отметку в 50%.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков.