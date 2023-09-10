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Могила Егора Летова в Омске

«Группа до сих пор жива». На могилу Егора Летова приезжают жители других городов

10 сентября 2023, 12:10
Фото: Николай Потешкин / Предоставлено Городу55
Могила Егора Летова в Омске

Барнаулец рассказал, почему посетил могилу рок-музыканта Егора Летова в Омске

Впервые группу «Гражданская оборона» мужчина услышал, когда ему было 24 года.

Ровно 59 лет назад в Омске родился известный рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Но 15 лет назад — 19 февраля 2008 года — он ушел из жизни. В честь дня рождения музыканта, Город55 пообщался с жителем Барнаула Николаем Потешкиным, который в прошлом году побывал на могиле Егора Летова.

Мужчина рассказал, что впервые услышал песни «Гражданской обороны», когда ему было 24 года. Но не сразу оценил музыку и тексты группы.

«Я подумал, что никогда такое слушать не буду, потому что это очень странный звук и непонятные тексты для меня, привыкшего к сюжетным композициям, чтобы была история, чтобы ты понимал, о чем это все», — рассказывает Николай.

Второе знакомство с группой Егора Летова, примерно в 30 лет, оказалось более удачным.

«Только с возрастом начинаешь понимать смысл, который Летов вкладывал в тексты, находишь отсылки к различным произведениям и фильмам. Летов же был очень начитанным человеком. И его непонятность — это показатель глупости не его, а тебя», — пояснил барнаулец.
Могила Егора ЛетоваМогила Егора Летова
Могила Егора ЛетоваМогила Егора Летова
Могила Егора ЛетоваМогила Егора Летова
Могила Егора ЛетоваМогила Егора Летова
Могила Егора ЛетоваМогила Егора Летова
Могила Егора Летова
Фото: Николай Потешкин / Предоставлено Городу55

На могиле Егора Летова мужчина побывал в прошлом году во время посещения Омска. А на работе, в редакции «ГТРК Алтай» Николай Потешкин однажды немного «изменил» уголок гражданской обороны, рассказывающий как вести себя в случае техногенного ЧП: в итоге стенд украшал распечатанный портрет Летова.

Уголок гражданской обороныУголок гражданской обороны
Уголок гражданской обороны
Фото: Николай Потешкин / Предоставлено Городу55

Слушают песни «Гражданской обороны», кстати, не только взрослые, но и подростки. Свидетелем одного из таких случаев барнаулец стал, катаясь по родному городу на велосипеде.

«Недавно я катался на велосипеде по Барнаулу и встретил 14-летних парнишек, которые пели „Все идет по плану“. Я думал, что такие как мы еще это делают, а дети — нет. Но знаете, дети тоже поют. И это говорит, что все-таки при всей неоднозначности группы „Гражданская оборона“, если она еще до сих пор жива, значит что-то доброе, вызывающее эмоции в их творчестве было», — сообщил Николай Городу55.

Напомним, что ранее Город55 составлял подборку мероприятий, которые проводятся в память о Егоре Летове, и вещах, созданных в честь рок-музыканта.

В память о легенде русского рока. Омичу Егору Летову сегодня исполнилось бы 59 лет
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#Культура#Музыка#Омск#Новости#Фанаты#Егор Летов#Гражданская оборона#Юлия Истомина#Могила#Рок
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