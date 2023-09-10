«Группа до сих пор жива». На могилу Егора Летова приезжают жители других городов

Ровно 59 лет назад в Омске родился известный рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Но 15 лет назад — 19 февраля 2008 года — он ушел из жизни. В честь дня рождения музыканта, Город55 пообщался с жителем Барнаула Николаем Потешкиным, который в прошлом году побывал на могиле Егора Летова.