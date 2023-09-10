«Группа до сих пор жива». На могилу Егора Летова приезжают жители других городов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:37
Ровно 59 лет назад в Омске родился известный рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Но 15 лет назад — 19 февраля 2008 года — он ушел из жизни. В честь дня рождения музыканта, Город55 пообщался с жителем Барнаула Николаем Потешкиным, который в прошлом году побывал на могиле Егора Летова.
Мужчина рассказал, что впервые услышал песни «Гражданской обороны», когда ему было 24 года. Но не сразу оценил музыку и тексты группы.
«Я подумал, что никогда такое слушать не буду, потому что это очень странный звук и непонятные тексты для меня, привыкшего к сюжетным композициям, чтобы была история, чтобы ты понимал, о чем это все», — рассказывает Николай.
Второе знакомство с группой Егора Летова, примерно в 30 лет, оказалось более удачным.
«Только с возрастом начинаешь понимать смысл, который Летов вкладывал в тексты, находишь отсылки к различным произведениям и фильмам. Летов же был очень начитанным человеком. И его непонятность — это показатель глупости не его, а тебя», — пояснил барнаулец.
На могиле Егора Летова мужчина побывал в прошлом году во время посещения Омска. А на работе, в редакции «ГТРК Алтай» Николай Потешкин однажды немного «изменил» уголок гражданской обороны, рассказывающий как вести себя в случае техногенного ЧП: в итоге стенд украшал распечатанный портрет Летова.
Слушают песни «Гражданской обороны», кстати, не только взрослые, но и подростки. Свидетелем одного из таких случаев барнаулец стал, катаясь по родному городу на велосипеде.
«Недавно я катался на велосипеде по Барнаулу и встретил 14-летних парнишек, которые пели „Все идет по плану“. Я думал, что такие как мы еще это делают, а дети — нет. Но знаете, дети тоже поют. И это говорит, что все-таки при всей неоднозначности группы „Гражданская оборона“, если она еще до сих пор жива, значит что-то доброе, вызывающее эмоции в их творчестве было», — сообщил Николай Городу55.
Напомним, что ранее Город55 составлял подборку мероприятий, которые проводятся в память о Егоре Летове, и вещах, созданных в честь рок-музыканта.