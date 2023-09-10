Был в сознании и разговаривал с врачами. Пожилого омича спасли от ампутации ноги

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В пресс-службе омского минздрава рассказали о спасении 68-летнего мужчины, который работает сторожем и ведет активный образ жизни. В последнее время он при малейшей нагрузке начинал испытывать боли в левой ноге и решил обратиться к хирургу по месту жительства.
«Врач пришел к выводу что причиной болей является выраженное атеросклеротическое поражение магистральных артерий. Пациента сразу направили к заведующему отделения рентгенхирургии МСЧ-4 Виктору Скальскому. Это отделение открылось только в сентябре прошлого года, здесь делают высокотехнологичные и малоинвазивные операции», — уточнили в пресс-службе ведомства.
У мужчины обнаружили окклюзию общей подвздошной артерии, что могло привести к гангрене и ампутации левой ноги. Операцию провели в МСЧ №4 без разрезов и общего наркоза, с помощью нового ангиографа, который поступил в больницу по нацпроекту «Здравоохранение».
Во время операции, которая продлилась два часа, 68-летний омич находился в сознании и разговаривал с врачами. В итоге обошлось даже без специфической и долгой реабилитации. На четвертый день мужчину выписали домой.