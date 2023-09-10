Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор

До завершения голосования в Омской области осталось менее двух часов. У омичей пока еще есть время, чтобы прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Председатель правления Омского реготделения РСО Алексей Потейко призвал жителей региона не упускать такую возможность: