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Updated Сегодня, 12:59

Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор

Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор

10 сентября 2023, 12:57
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Голосование продлится сегодня до 20.00.

До завершения голосования в Омской области осталось менее двух часов. У омичей пока еще есть время, чтобы прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Председатель правления Омского реготделения РСО Алексей Потейко призвал жителей региона не упускать такую возможность:

«Сегодня мы выбираем будущее региона и я уверен, что оно будет светлым. Я хочу, чтобы каждый сделал свой выбор, несмотря на погоду и какие-то воскресные дела. Это очень важно для региона. Обращаюсь прежде всего к молодежи. Нам строить Омскую область вместе с будущим губернатором».

Напомним, что выборы проводятся на протяжении двух дней — 9 и 10 сентября. Помимо губернатора Омской области выбирают депутата омского Заксобрания по округу №16, а также депутатов и руководителей в органы местного самоуправления Омской области.

Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования
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#Политика#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Избирательная комиссия#Новости#Избирком#Юлия Истомина
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