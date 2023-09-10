Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
До завершения голосования в Омской области осталось менее двух часов. У омичей пока еще есть время, чтобы прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Председатель правления Омского реготделения РСО Алексей Потейко призвал жителей региона не упускать такую возможность:
«Сегодня мы выбираем будущее региона и я уверен, что оно будет светлым. Я хочу, чтобы каждый сделал свой выбор, несмотря на погоду и какие-то воскресные дела. Это очень важно для региона. Обращаюсь прежде всего к молодежи. Нам строить Омскую область вместе с будущим губернатором».
Напомним, что выборы проводятся на протяжении двух дней — 9 и 10 сентября. Помимо губернатора Омской области выбирают депутата омского Заксобрания по округу №16, а также депутатов и руководителей в органы местного самоуправления Омской области.