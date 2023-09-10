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Published Сегодня, 06:18

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15-летний парень на мопеде пострадал во время ночного ДТП в Омской области

15-летний парень на мопеде пострадал во время ночного ДТП в Омской области

10 сентября 2023, 06:18
Фото: Управление МВД России по Омской области
Отца пострадавшего подростка привлекли к ответственности.

В субботу, 9 сентября около 22.10 часов, произошло ДТП в Исилькуле. По предварительной информации Госавтоинспекции, 22-летний водитель за рулем ВАЗа, совершая поворот налево на улице Большевистской, врезался в мопед.

За рулем мопеда в этот момент находился 15-летний подросток, которому понадобилась помощь медиков. Отца пострадавшего парня привлекли к ответственности. На него составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Фото: Управление МВД России по Омской области

По факту случившегося полицейские запустили проверку. Все обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.

Напомним, что Город55 ранее рассказывал об аварии, произошедшей в Омском районе. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров.

В Омской области из-за опрокидывания автобуса в больницу попали семь человек
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Исилькульский район#Юлия Истомина
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