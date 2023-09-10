15-летний парень на мопеде пострадал во время ночного ДТП в Омской области

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В субботу, 9 сентября около 22.10 часов, произошло ДТП в Исилькуле. По предварительной информации Госавтоинспекции, 22-летний водитель за рулем ВАЗа, совершая поворот налево на улице Большевистской, врезался в мопед.
За рулем мопеда в этот момент находился 15-летний подросток, которому понадобилась помощь медиков. Отца пострадавшего парня привлекли к ответственности. На него составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Все обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.
Напомним, что Город55 ранее рассказывал об аварии, произошедшей в Омском районе. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажиров.