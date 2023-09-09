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Published Сегодня, 14:41

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Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования

Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования

9 сентября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Избирательные участки продолжат работу завтра, с 8:00 утра до 20:00.

Председатель областной избирательной комиссии Иван Ходаков сообщил, что первый день выборов в регионе прошел спокойно, без жалоб и нарушений на ход голосования.

Напомним, что в Омской области работают 1730 участков. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. Также голосование проводится не только в специальных помещениях, но и на дому. Подведение итогов выборов начнется 10 сентября после окончания работы избирательных участков.

«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
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#Омск#Омская область#Выборы#Новости#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Избирательные участки
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