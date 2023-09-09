Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования

Напомним, что в Омской области работают 1730 участков. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. Также голосование проводится не только в специальных помещениях, но и на дому. Подведение итогов выборов начнется 10 сентября после окончания работы избирательных участков.