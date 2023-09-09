Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Председатель областной избирательной комиссии Иван Ходаков сообщил, что первый день выборов в регионе прошел спокойно, без жалоб и нарушений на ход голосования.
Напомним, что в Омской области работают 1730 участков. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. Также голосование проводится не только в специальных помещениях, но и на дому. Подведение итогов выборов начнется 10 сентября после окончания работы избирательных участков.