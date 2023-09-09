В Сбербанке рассказали об основных направлениях деятельности в 2023 году

Попов отметил, что корпоративный кредитный портфель банка с начала года вырос на 15%. Основные драйверы прироста остаются теми же: это жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. Еще одним направлением стала помощь клиентам в заполнении ниш, освободившихся на рынке в связи с уходом иностранных участников. Эти слова Попова цитирует finmarket.