В Сбербанке рассказали об основных направлениях деятельности в 2023 году

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Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал агентству «Интерфакс» о тенденциях в корпоративном портфеле, влиянии ключевой ставки на ситуацию в банковском секторе и в различных отраслях экономики, о работе с «дружественными» валютами.
Попов отметил, что корпоративный кредитный портфель банка с начала года вырос на 15%. Основные драйверы прироста остаются теми же: это жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. Еще одним направлением стала помощь клиентам в заполнении ниш, освободившихся на рынке в связи с уходом иностранных участников. Эти слова Попова цитирует finmarket.
Попов также сообщил, что в данный момент доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле составляет чуть меньше 50%. Сегодня компаниям стало еще более выгодно брать такие кредиты на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки, добавил он.
Также зампред правления Сбера рассказал, что доля валютных кредитов в портфеле кредитной организации за прошлый год уменьшилась с 25% до 17%. Часть долларов и евро вытеснил юань. В целом, по словам Попова, объемы сделок в редких валютах растут.
Остаток ссудной задолженности банка по девелоперам жилья на сегодня составляет 3,6 триллиона рублей. Известно, что для Сбербанка это самая крупная отрасль деятельности.
Другим важным для банка направлением считают выкуп российских активов у иностранных компаний: в данной сфере идут обсуждения десятков подобных сделок, подчеркнул зампред правления банка.
В Сбербанке в настоящее время активно занимаются финансированием проектов адаптации экономики, отрасли ЖКХ, социальной инфраструктуры, объектов по переработке ТКО.
Анатолий Попов также напомнил, что в банке за первое полугодие зафиксировано увеличение портфеля АПК на 4% — он достиг 1,9 триллиона рублей. Льготные кредиты выросли на 2,5% и достигли объема в 900 миллиардов рублей. Помимо этого, Сбер лидирует в вопросах работы с рыбной отраслью.
Недавно стало известно о заключении Сбербанком первой сделки ЦФА с обеспечением. В четвертом квартале здесь собираются предложить ЦФА для более широкого круга инвесторов.
Помимо этого, банк поддерживает легализацию майнинга, возможности приобретения и хранения криптовалют и реализации внешнеэкономической деятельности с применением криптовалют, заключил Попов.