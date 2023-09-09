В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке

Напомним, что на территории Омской области работает 1730 избирательных участков, 43 из них расположены в местах временного пребывания граждан — в больницах, СИЗО, аэропорту Тары. На каждом из них проголосовать можно будет сегодня и завтра, с 8:00 до 20:00.