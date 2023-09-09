В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Деревня Чеплярово — единственный населенный пункт Большереченского района, расположенный на правом берегу Иртыша. Чтобы добраться до него, члены участковой избирательной комиссии воспользовались моторной лодкой.
Водный транспорт им предоставил житель Большереченского района. Переправа заняла пять минут, после голосования местных жителей членам комиссии придется совершить заплыв снова.
Напомним, что на территории Омской области работает 1730 избирательных участков, 43 из них расположены в местах временного пребывания граждан — в больницах, СИЗО, аэропорту Тары. На каждом из них проголосовать можно будет сегодня и завтра, с 8:00 до 20:00.