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В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке

В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке

9 сентября 2023, 11:37
Фото: er.ru
Чтобы дать право проголосовать 48 жителям деревни Чеплярово в Большереченском районе, члены УИК пересекли Иртыш.

Деревня Чеплярово — единственный населенный пункт Большереченского района, расположенный на правом берегу Иртыша. Чтобы добраться до него, члены участковой избирательной комиссии воспользовались моторной лодкой.

Водный транспорт им предоставил житель Большереченского района. Переправа заняла пять минут, после голосования местных жителей членам комиссии придется совершить заплыв снова.

Напомним, что на территории Омской области работает 1730 избирательных участков, 43 из них расположены в местах временного пребывания граждан — в больницах, СИЗО, аэропорту Тары. На каждом из них проголосовать можно будет сегодня и завтра, с 8:00 до 20:00.

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#Омская область#Выборы#Избирательная комиссия#Новости#Явка избирателей#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Избирательные участки
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